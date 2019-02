Der er lagt op til meget mere drama og intriger, når 'Forsidefruer' er tilbage på TV3.

Der er lagt op til meget mere drama og intriger, når seerne atter bliver lukket ind i Amalie Szigethy, Janni Ree, Jackie Navarro, Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund og seneste medlem af den eksklusive ‘Forsidefruer’-klub, Karina von d’Ahé, som afløser Sarah Louise i den kommende sæson.

Netop Sarah Louise har været omdrejningspunkt for en del drama i de foregående sæsoner, og der er ikke blevet lagt skjul på, at nogle af ‘Forsidefruerne’ har haft et lidt anspændt forhold til hinanden, hvilket også er kommet til udtryk på skærmen. Spørgsmålet er nu, om det har haft betydning for den nye sæson, at Sarah Louise altså ikke længere er en del af ‘Forsidefruer’.

»Jeg synes ikke rigtigt, at det har betydet noget, at Sarah Louise ikke er med mere. Eller jo; indbyrdes privat har det betydet, at man ikke går på optagelser og er bange for, hvad der skal ske. Vi har været mere bevidste om, hvad der skulle ske på optagelserne,« fortæller Amalie til Realityportalen.

‘Forsidefruer’-baben kan også løfte lidt af sløret for, hvad der venter i den kommende sæson, og noget tyder på, at vi får en lidt anden side af Amalie at se.

»Jeg får en konflikt med Gunnvør, og det bliver ret voldsomt. Det glæder jeg mig ikke til at se, for det var ikke meningen, at det skulle ende der. Jeg har været den af pigerne, som har været mest konfliktsky i de andre sæsoner, tror jeg. Og nu træder jeg lidt mere frem. Det kan man forvente,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi er også i Dubai, og det bliver også ret interessant. Vi er en hel uge i Dubai, og der sker også ting og sager. Det bliver rigtig spændende at se – også for mig, selvom jeg var der.«

TV3 har endnu ikke meldt ud, hvornår vi kan forvente, at ‘Forsidefruer’ vender tilbage, men et godt bud er, at det først bliver engang til foråret.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk