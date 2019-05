Forsidefruer'-baben er blevet forelsket, men desværre er ikke alt, som det skal være.

I løbet af årene har ‘Forsidefruer’-baben Amalie Szigethy haft lidt af et turbulent kærlighedsliv. Selvom hun ikke altid har været lige heldig, drømmer hun stadigvæk om at finde en skøn mand, som hun og datteren Josephine kan dele livet med.

Tidligere har Amalie været åben omkring sit kærlighedsliv, men tidligere i år fortalte hun, at hun har besluttet sig for at holde det privat, da hun gerne vil passe på sig selv. I aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ afslører Amalie dog, at hun har mødt en sød fyr, som hun er blevet rigtig glad for.

»Jeg er SÅ vild med ham. Vil du se et billede?,« spørger Amalie Gunnvør i ‘Forsidefruer’.

»Jeg fortæller Gunnvør om den her mand, som jeg har mødt. Det er det, man kalder ulykkelig kærlighed,« forklarer Amalie og tilføjer:

»Denne her mand har en familie derhjemme, og det gør, at det hele er lidt mere kompliceret.«

»Hvorfor skal jeg altid ud i de her indviklede forhold. Det er som om, at jeg burde have lært af det. Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Et liv med ham,« fortsætter hun ulykkelig.

