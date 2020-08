Amalie er ikke med til at optage den kommende sæson 8. Nu fortæller hun, hvorfor.

Som mange nok allerede er klar over, så er optagelserne til sæson 8 af ‘Forsidefruer’ i fuld sving, og at dømme ud fra fruernes stories og posts på Instagram, ser det ud til, at der venter en masse gode øjeblikke fra steder både i og uden for Danmark.

Netop nu er Karina von d’Ahé, Tina Lund, Janni Ree, Jackie Navarro og Gunnvør Vigarsdóttir fløjet en tur til Færøerne, og her er det hurtigt bemærket, at Amalie Szigethy ikke er at spotte i det smukke landskab.

Vis dette opslag på Instagram Girls out in the nature #færøerne @mama_gun @janniree_ @karina_vondahe @jackienavarro Et opslag delt af Tina Lund (@tinalund) den 25. Aug, 2020 kl. 5.23 PDT

Det har fået de fem ‘Forsidefruer’-babes telefoner til at gløde med spørgsmålet om, hvad der er sket, og om Amalie ikke skal være med i den nye sæson. Opmærksomheden skyldes nok især den foregående sæson af reality-programmet, hvor Amalie brød sammen og følte sig både holdt udenfor og mobbet af gruppen, hvilket blandt andet var et led i den store konflikt med Janni.

Konflikten er dog for længst et overstået, afsluttet kapitel, og nu svarer Amalie på, hvorfor hun ikke er med på Færøerne. For det skyldes slet ikke, at hun ikke medvirker i de nye ‘Forsidefruer’-sæsoner.

'Hvorfor er jeg ikke på Færøerne med de andre fruer? Fordi jeg ikke må overanstrenge mig for meget. Optagelser i natur samt aktive timer er for meget for mit bækken, så jeg har valgt at hoppe fra,' skriver Amalie i en insta story.

Amalie har altså store smerter på grund af bækkenløsning, og hun har de seneste måneder været meget belastet af sin graviditet. Tidligere på måneden var hun på hospitalet med en pludselig blødning, som opstod, fordi moderkagen ligger meget tæt på livmoderen.

'Med bækkenløsning, blødning og nu det her med moderkagen tænker jeg: Skal det virkelig være så hårdt at være gravid? Med Josephine var det så nemt og enkelt. Bortset fra at jeg blev rigtig tyk. Men jeg havde ikke de problemer,' fortalte hun i den forbindelse på sin Instagram-profil.

Derfor giver det altså god mening, at den sidste frue i flokken tager det med ro hjemme, så hun er klar til flere optagelser, når de igen foregår i Danmark og er mindre fysisk krævende.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: