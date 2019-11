Amalie må se i øjnene, at hun ikke længere er en del af inderkredsen.

Konflikten mellem Janni og Amalie, som ellers var blevet lagt ned i sidste uge, blusser op på ny i aftenens afsnit, hvor de har et kæmpe skænderi under optagelserne til ‘Fangerne på Fortet’.

Skænderiet og konflikten får konsekvenser for Amalie i programmet.

Janni har nemlig inviteret til havefest, hvor alle fruerne skulle mødes og have nogle hyggelige og festlige timer sammen, men i sidste øjeblik beslutter Janni sig for at trække Amalies invitation tilbage.

Set i lyset af det store skænderi er Amalie ikke længere velkommen, og det kommer bag på de andre fruer.

Det bliver spændende at se, om det også kommer til at få konsekvenser for Amalies deltagelse i programmet, ligesom det gjorde for Sarah Louise, da de andre fruer vendte sig mod hende.

Hør Jannis forklaring på, hvorfor Amalie ikke længere er velkommen hos hende her, og se med i aften kl. 20.00 på TV3.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.