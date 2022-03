Mandag blev det meldt ud, at 'Badehotellet' stopper efter næste sæson.

Den endnu ikke skrevne tiende sæson skal dermed binde sløjfe på TV 2-dramaserien, der gennem knap ti år har tryllebundet tv-seere i massevis.

For de mange fans af serien vil det derfor nok også komme som en selvfølgelig nødvendighed, at Amalie Dollerup vender tilbage i den kommende sæson i rollen som badehotelejeren Amanda.

»Ja, det går jeg ud fra, og jeg har ikke hørt andet. Jeg er i hvert fald blevet spurgt,« røber Amalie Dollerup til B.T.

Amalie Dollerup i 'Badehotellet' med sin tv-datter. Vis mere Amalie Dollerup i 'Badehotellet' med sin tv-datter.

Det ville nok også forarge 'Badehotellet'-fans ikke at få uddybet kærlighedshistorien mellem Amanda og den tyske løjtnant Uwe Kiessling, som er far til hendes barn.

Men tilsyneladende er ikke alle de øvrige 'Badehotellet'-skuespillere lige langt med fremme i planlægningen.

Eksempelvis kan Lars Ranthe, der spiller grosserer Georg Madsen i TV 2-serien, ikke bekræfte, at han vender tilbage i den kommende tiende sæson, som skal optages om et år.

»Jeg kan af gode grunde ikke vide det, men jeg ville da tænke, det var et lidt besynderligt valg, hvis de skrev mig ud,« siger Lars Ranthe til B.T. med et grin.

Grossererparret Georg og Therese Madsen (Lars Ranthe og Anne Louise Hassing) i niende sæson af 'Badehotellet', der foregår lige omkring afslutningen på Anden Verdenskrig. Vis mere Grossererparret Georg og Therese Madsen (Lars Ranthe og Anne Louise Hassing) i niende sæson af 'Badehotellet', der foregår lige omkring afslutningen på Anden Verdenskrig.

Anette Støvelbæk fortæller også, at hun »ikke siger nej«, hvis hun bliver spurgt til en tiende sæson.

»Det er klart, det skal jo også cleares. Ud over at forfatterne skal melde ud, at de kan og har lyst til at skrive videre, så skal det faste cast jo også spørges, for der er jo ikke rigtigt noget 'Badehotellet', hvis vi alle sammen sagde, vi ikke havde lyst til at fortsætte,« lyder det fra kvinden bag badehotelsgæsten Alice Frigh.

Anne Louise Hassing forventer ligeledes, at hun er med, når 'Badehotellet' skal rundes endeligt af.

Så mon ikke, at hun som fru Therese Madsen også får sin tv-ægtemand grosserer Madsen med.

Anette Støvelbæk i rollen som Alice Frigh i 'Badehotellet'. Vis mere Anette Støvelbæk i rollen som Alice Frigh i 'Badehotellet'.

Men alt kan ske, for forfatterparret bag serien, Hanna Lundblad og Stig Thorsboe, skal kun netop til at påbegynde skrivearbejdet med den afsluttende sæson.

Det meddelte de til TV 2, efter B.T. forgæves havde forsøgt at få be- eller afkræftet de sejlivede rygter om, at den aktuelle niende sæson ville blive den sidste.