Den 28. januar er der premiere på sjette sæson af TV 2s successerie 'Badehotellet', og nye ansigter gør klar til at blive Danmarks nye tv-stjerner.

Handlingen er rykket seks år frem. Kalenderen siger sommeren 1939, og Anden Verdenskrig venter faretruende i horisonten, præcis som Hr. Auerland havde forudset det.

Siden sidst har tre hovedskuespillere forladet serien: Bjarne Henriksens tobaksfabrikant Hr. Frigh døde i sidste sæson og er dermed skrevet ud. Rosalinde Mynster er stoppet som stuepigen Fie, da hun ikke følte, hun havde mere at tilføre serien, og sidst men ikke mindst er En frygtelig kvinde-stjernen Anders Juul som Amandas arkitektmand Max ude af Badehotellet, da han også var kørt død i sin rolle.

I stedet har forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad fundet plads til helt nye roller.

Julie Brochorst Andersen og Mia Helene Højgaard og Laura Kjær Foto: Nils Meilvang

Laura Kjær Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

I første afsnit møder vi blandt andet den nye stuepige Nana, der spilles af 22-årige Laura Kjær, som sidste år blandt andet spillede med i biograffilmene 'Team Albert' og 'Holiday'. Nanas karakter skal i 'Badehotellet' forestille at komme fra den nærliggende by Blokhus og har tidligere arbejdet på konkurrenten Svinkløv Badehotel.

25-årige Julie Brochorst Andersen har overtaget rollen som Hr. og fru Madsens yngste datter, Vera, der læser engelsk på universitetet og fortsat holder af at diskutere bøger med Sonja Oppenhagens karakter, Lydia Vetterstrøm. Julie Brochorst Andersen har flere film på cv'et som 'Hold om mig' (2010), 'You and Me Forever' (2012) og 'Mens vi lever' (2017).

Sidste ubeskrevede blad er skuespillerparret Lars Mikkelsen og Anette Støvelbæks 23-årige søn Lue Støvelbæk, der i 'Badehotellet' spiller fru Fighs søn Leslie. Lue Støvelbæk havde i efteråret en mindre rolle i 'Herrens veje', men nu gør teaterskoleeleven altså klar til sin første store tv-rolle.

Lue Støvelbæk er ny på Badehotellet. Foto: Nils Meilvang

Lue Støvelbæk Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Af nye, kendte navne på rollelisten finder vi blandt andet Peter Mygind, der spiller en psykolog, som hidkaldes for at hjælpe Hr. Weyse af med sin sceneskræk.

Thomas Levin spiller journalisten Robert, der er jøde og nu på grund af nazisternes frembrud er fanget i Østrig. Robert er bror til Neel Rønholts karakter fra første sæson, Sibylle, der flyttede til Sverige med fru Fjeldsøs søn Adam.

Til sidst indtager Lars Bom 'Badehotellet' som turistchefen Tage Skovgaard, der skal skaffe Amanda arbejde.

Siden femte sæson har Lars Ranthes Hr. Madsen fået ridderkorset og er tilbage højt på strå. Hr. Weyse er som nævnt blevet ramt af sceneskræk, og så har Ulla Vejbys stuepige-karakter Edith midlertidigt overtaget styringen på 'Badehotellet', da Bodil Jørgensens Molly Andersen er ude at rejse. Edith er desuden blevet gift med sin vagabond-kæreste Valter.

Thomas Levin er nu på Badehotellet. Foto: Nils Meilvang

Thomas Levin Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

'Badehotellet' er gået hen og blevet TV 2's helt store seriesucces med omkring halvanden million seere par afsnit sidste år.

Første sæson havde premiere i 2013, og når sjette sæson er kørt til ende, viser TV 2 en dokumentar om Danmark i 1939, det sidste år inden nazisterne overtog magten de næste fem år.

Julie Brochorst Andersen Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)