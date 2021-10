Indkøbsture, opskriftudvikling og testbagning. Det er opskriften på hverdagen for mange deltagere i det populære bageprogram 'Den store bagedyst'.

Men hvordan går forberedelser og optagelser i spænd med en travl hverdag som gymnasieelev?

Gennem bagedystens ti sæsoner har flere unge talenter sneget sig ind i bageteltet i kampen om titlen som 'Danmarks bedste amatørbager'.

Det er dog ikke altid lige let at få hverdagen med skole og lektier til at hænge sammen, når kameraerne slukker, og forberedelserne til næste afsnit begynder.

»Jeg har aldrig været så presset i hele mit liv. Skole er en kæmpe byrde i sig selv, og med deltagelse i 'Bagedysten' var der dømt dobbelt op på skole,« siger 17-årige Johanne Gormsen, der går i 2.g på Tietgen Handelsgymnasium og medvirker i dette års udgave af 'Bagedysten'.

Johanne Gormsen fortæller, at hun har oplevet opbakning fra sin skole, der har givet hende lov til at udskyde nogle afleveringer.

Og så har hendes mor været en god støtte, når det er svært at finde motivationen frem til at testbage og vaske op.

»Hvis jeg lå i min seng og var træt, så var min mor god til at støtte mig – også når vores Kitchen Aid gik i stykker, fordi jeg bagte så meget,« siger hun grinende.

Den pressede hverdag med bagning og skolearbejde kan tidligere 'Bagedyst-deltager' Mia Emilie Persson nikke genkendende til.

»Det var svært at få hverdagen til at hænge sammen. De timer, hvor jeg ikke var i skole, blev brugt på at idéudvikle, shoppe i specialsupermarkedet, testbagning og opskriftskrivning,« siger Mia Emilie Persson, der var finalist i den ottende sæson af 'Bagedysten'.

Mia Emilie Persson var 17 år, da hun deltog i den ottende sæson af 'Den store bagedyst'. Foto: Mia Emilie Persson Vis mere Mia Emilie Persson var 17 år, da hun deltog i den ottende sæson af 'Den store bagedyst'. Foto: Mia Emilie Persson

Da hun deltog i programmet, var hun 17 år gammel og gik i 1.g på Rungsted Gymnasium.

Og hun husker tydeligt, hvordan bagning fyldte alt i hverdagen.

»Når jeg var i skole, endte jeg nogle gange med at skrive mere på mit dokument med opskrifter end dokumentet med historiespørgsmål,« siger Mia Emilie Persson.

Under optagelserne hjalp Mias klassekammerater også med at sende noter fra de timer, hvor hun ikke kunne være der. Samtidig forsøgte hun at lave så mange afleveringer forud, som hun kunne, i løbet af de ni uger, som optagelserne løb over.

Tror du, at du kunne klare at gå i gymnasiet og være med i 'Den store bagedyst'?

»De sidste optagelser faldt sammen med min læseferie. Det betød, at jeg endte med at møde op til flere årsprøver og en enkelt afsluttende eksamen uforberedt – men det gik heldigvis super fint,« siger Mia Emilie Persson.

Den tiende jubilæumssæson ruller nu over skærmen hver lørdag klokken 20 på DR.