Alma Agger, som er spået gode chancer i årets 'X Factor', stod frem i fredagens show og fortalte, at hun tidligere har lidt af leukæmi.

Den 20-årige amatør-sangerinde slår fast, at hun selv har valgt at dele sin historie, og der er en helt særlig grund til, at hun har valgt at gøre det netop nu.

»Grunden til, at jeg ikke har sagt det noget før, er, at jeg ikke vil lave sådan en medlidenhedshistorie,« lyder det fra den 20-årige Alma Agger.

Hun fortæller, at hendes sygdomsperiode ligger så langt tilbage, at hun lige skulle mindes, hvad der var op og ned.

For selvom den 20-årige sanglærke led af sygdommen fra hun var otte år gammel til hun blev 15, så er hun ikke længere påvirket af det.

»Jeg går ikke til tjek længere,« lyder det fra hende.

Alma Agger fortalte videre, da B.T. mødte hende i presserummet efter showet, at hun også havde tænkt over, hvorfor det netop var i dag, hun fortalte om sin tidligere sygdom.

»Jeg synes bare, det passede sindssygt godt, nu hvor det var en budskabssang, og så var det liveshow 3, så jeg havde også lært mig selv bedre at kende.«

Selvom Agger fortæller, at hun ikke forstod så meget af det med sygdommen, da hun var bare otte år gammel, så havde det alligevel en påvirkning på hendes liv.

Det gik ud over hendes skolegang. Så meget, at hun på et tidspunkt følte, at det var tid til at gøre noget nyt.

»Jeg gik ikke så meget i skolen dengang, og jeg valgte også at skifte,« siger Alma Agger og uddyber:

»Jeg følte, jeg var i en rolle som en, der havde været meget syg, og så bare (prøve at, red.) komme væk fra det, og så få nogen, som bare aldrig havde set mig sådan.«

Hun siger, at hun inden aftenen forberedte sig på, hvordan det ville være at dele sin historie om kræften.

»Det gav et sug i maven, og jeg gik og forberedte mig på, at vi skulle lave interviews. Det ligger også virkelig langt tilbage, så man skulle lige huske det hele.«

Hun understreger dog, at det ikke er noget tabu, og at hun slet ikke har noget imod at tale om det.

Alma Agger klarede sig igennem aftenens show, som en af de sikre, selvom hun sagde, at hun var nervøs inden.