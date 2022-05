Hvorfor er streamingtjensternes seertal hemmelige?

I Danmark har vi siden 1992 via objektive analysebureauer haft en fælles tv-måling, der gør, at tv-stationernes seertal er offentlig kendt. I den nye verden med internationale streamingtjenester er det hele pludselig blevet mindre gennemsigtigt.

Da B.T. for eksempel spørger DR, TV 2, NENT Group (Viaplay), Discovery Plus, Netflix, HBO MAX og Disney Plus, hvorfor man ikke kan se, præcis hvor meget deres forskellige programmer bliver streamet, er det kun DR, der stiller op til interview. Dem vender vi tilbage til.

Spørger man medieforsker Søren Schultz Jørgensen, hvorfor streamingtallene holdes hemmelige, lyder svaret:

Disney+ Foto: ROBYN BECK Vis mere Disney+ Foto: ROBYN BECK

»Det er af konkurrencehensyn. Mediemåling har altid været problematisk, fordi en hel branche skal blive enige om, hvordan man måler. Jo mere man kan holde på sine egne tal, jo mindre afslører man overfor sine konkurrenter.«

TV-ekspert Keld Reinicke uddyber:

»Tv-stationerne ville heller ikke ud med det i sin tid, men måtte indgå en aftale om det, da TV 2 kom, og der kom reklamer ind over.«

Han fortæller videre:

Netflix. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Netflix. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Forretningsmodelen for mange af streamingtjenesterne er også anderledes. Ved almindeligt flow-tv handler det om at få så mange seere som muligt. Ved streaming går man efter at have den rigtige målgruppe. Hvis du for eksempel kan lide en Hitler-dokumentar, så skal Netflix bare en gang imellem have en ny Hitler-dokumentar, der gør, at du bevarer dit abonnement. Det behøver ikke at være store blockbusters, det skal bare ramme de rigtige.«

Keld Reinicke forklarer, at man på den måde heller ikke kan sammenligne flow-tv-seertal og streamingtal.

»50.000 seere til et program på flow-tv vil måske betegnes som et kæmpe flop, men 50.000 abonnenter der ser en serie, og som alle sammen betaler 100 kroner i 12 måneder kun for den serie, er jo meget værd.«

Chef for DR's medieforskning Dennis Christensen fortæller, at DR's streamingtal for det første udlægges via analysebureauet Nielsen, der én gang om ugen udsender en pressemeddelelse over de mest sete tv-programmer.

HBO Max. Foto: DADO RUVIC Vis mere HBO Max. Foto: DADO RUVIC

Derudover vil man gerne opgøre tallene lidt mere præcist, end man for eksempel kender det fra Spotify og Youtube, hvor en tæller viser, hvor mange gange der er blevet trykket 'play' på en sang eller en video.

»At Spotify stiller antal plays til rådighed siger ikke meget om, hvor mange der lytter, men blot hvor mange gange, der er trykket play,« lyder det fra Dennis Christensen, der tilføjer:

»Der er man vant til i Danmark, at seertallene bliver opgjort lidt mere avanceret, og da der bliver betalt store summer for, at analyseinstitutterne tilvejebringer seertallene, lægger man ikke bare alle tallene ud til fri afbenyttelse.«

Dennis Christensen påpeger også, at det er to kulturer, der nu mødes, hvor internationale streamingtjenester er kommet på banen i Danmark.

Synes du, det er et problem, at streamingtjenesterne holder deres streamingtal hemmelige, eller er det ligegyldigt?

»De kommer fra en anden kultur, hvor man i højere grad opfatter seertal som værende interne forretningshemmeligheder, som man ikke nødvendigvis er interesseret i at dele.«

Han fortæller videre:

»Der er ingen tvivl om, at når man skal ud og forhandle med et produktionsselskab, der har lavet et program, og du er den eneste der ved, om programmet har været en succes eller ej, så stiller det dig stærkere i en forhandlingssituation over for produktionsselskabet.«