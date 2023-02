Lyt til artiklen

'Luksusfælden' kører nu på 30. sæson.

Men hver gang er det mere eller mindre samme økonomiske udfordring, som deltagerne står overfor, forklarer Viaplay-programmets faste ekspert Kenneth Hansen.

Den typiske 'Luksusfælden'-deltager – og personer med dårlig økonomi generelt – kan nemlig »ikke finde ud af at prioritere og behovsudsætte«.

»Der er jo ingen mennesker, der vågner op en søndag morgen med dårlig økonomi. Det skyldes mange små dårlige beslutninger, som er vokset dem over hovedet,« forklarer Kenneth Hansen.

Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016. Foto: Bo Nymann Vis mere Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016. Foto: Bo Nymann

»De vender tingene på hovedet og starter med, hvad de godt kunne tænke sig at bruge penge på. Efterfølgende står de så og mangler til regningerne og kreditorerne. Når man har styr på sin økonomi, så starter man med at betale sine regninger, og hvis man så har 3000 kroner tilbage, så får man dem til at række.«

Men løsningen på at ændre sin økonomi til det bedre er også den samme, som man kender fra 'Luksusfælden'.

»Det er jo både meget lavpraktisk, men også svært for nogle mennesker,« starter Kenneth Hansen.

»Men det er den samme grund til, at 'Luksusfælden' fungerer og har kørt i så mange år, nemlig at vi giver det her simple, men dejligt visuelle overblik med tavlen.«

Deltageren Patrick har sin søster Isabella med som støtte i 'Luksusfælden'-premieren på den 30. sæson, hvor eksperterne Kenneth Hansen og Mette Djernis må give en kontant opsang til den 29-årige delefar fra Hvidovre. Foto: Viaplay Vis mere Deltageren Patrick har sin søster Isabella med som støtte i 'Luksusfælden'-premieren på den 30. sæson, hvor eksperterne Kenneth Hansen og Mette Djernis må give en kontant opsang til den 29-årige delefar fra Hvidovre. Foto: Viaplay

'Luksusfælden'-ekspertens bedste spareråd er nemlig at lave et regnskab for det forgangne år, sådan som eksperterne gør for deltagerne i Viaplay-programmet.

»Hvis man gerne vil have en bedre økonomi, så skal man kende sin nuværende økonomi,« understreger han.

»Så man bør gå ind i sin netbank – og heldigvis laver mange netbanke sådan nogle forbrugsoverblikke – men så skal man gå ind og downloade alle sine kontoudskrifter, gennemgå tallene, lægge dem sammen og så skrive ned, hvor meget man bruger på de forskellige poster for året,« mener Kenneth Hansen.

Han har set gang på gang, hvordan overblikket virkelig rykker noget for deltagerne i programmet.

I den aktuelle jubilæumssæson tæller 'Luksusfælden'-ekspertsholdet: Kenneth Hansen, Mette Reismann, Mette Djernis og Carsten Linnemann. Foto: Lars E. Andreasen / Viaplay Group Vis mere I den aktuelle jubilæumssæson tæller 'Luksusfælden'-ekspertsholdet: Kenneth Hansen, Mette Reismann, Mette Djernis og Carsten Linnemann. Foto: Lars E. Andreasen / Viaplay Group

»Det er den bevidsthed, der gør, at du kan ændre dine vaner. Det gør en forskel at vide det med 100 procent sikkerhed fremfor bare at have en bevidsthed om, at man nok bruger mange penge.«

For 'Luksusfælden'-deltagerne er det nemlig ofte bare det sidste skub, der mangler til at gøre noget ved sin dårlige økonomi.

Og det ser man også generelt i krisetider, påpeger eksperten Kenneth Hansen.

»Churchill sagde engang, at man aldrig må lade en god krise gå til spilde. For alle de her husmorråd, som at slukke stikkontakten inden, man går ud, det har jo altid været en god idé, men man har ikke gjort det, fordi det er først nu, hvor priserne er steget, at man bliver ramt på pengepungen og bliver nødt til at lave sine vaner om.«