Det var dengang, der stadig var bly i benzinen. Men i hanerne på Hollywood Boulevard var det ikke kun brændstof, der flød.

»Så de kunne lide den slags sex? Og hvad så?!«

Har du set Netflix-serien ‘Hollywood’ om kampen for en plads i rampelyset i 1940'ernes Hollywood, har du måske trukket på smilebåndet over historien om 'Ernie' og hans benzintank, hvor datidens store stjerner kom forbi for at få tanket op.

Ikke nødvendigvis benzin, men sex.

Dylan McDermott spiller alfonsen Ernie i Netflix serien 'Hollywood'.

‘Dreamland’ var det hemmelige kodeord til de unge uniformerede tankpassere, som derpå gav kunderne en tur, de aldrig glemte.

Men selv om der i serien drysses legendariske stjerner som Rock Hudson, Vivien Leigh og Tallulah Bankhead indover, er historien ren fiktion. Næsten. For tankstationen fandtes.

Citatet ovenfor tilhører virkelighedens 'Ernie', Scotty Bowers. Alfonsen fra benzintanken, som i 2012 - i en alder af 88 - udgav sine erindringer.

‘Full service’ - fuld betjening - hed biografien meget passende.

Scotty Bowers ved præsentationen af dokumentarfilmen 'Scotty and the Secret History of Hollywood' i 2018.

»Jeg har holdt min mund i alle disse år, fordi jeg ikke ønskede at skade nogen af dem,« forklarede han dengang i et interview med New York Times og fortsatte:

»Men jeg bliver ikke yngre, og alle mine berømte knald er døde nu. Sandheden kan ikke skade dem længere.«

Og sandheden var altså - ifølge biografien - at Scotty Bowers drev et bordel fra tankstationen på 5777 Hollywood Boulevard, hvor han betjente ‘outsiderne’.

Stjerner som Cary Grant, Rock Hudson, Vivien Leigh og Katharine Hepburn, for nu at nævne et par stykker.

Cary Grant var i 1940erne og 50erne en af Hollywoods allerstørste stjerner. Og kunde hos Scotty Bowers. Her ses han med skuespiller Deborah Kerr.

Hollywood har altid været en drømmefabrik. En konservativ drømmefabrik. Men i 1940'erne nøjedes man ikke med at fabrikere film.

Også tidens stjerner blev fabrikeret, så de matchede selskabernes renskurede produkter, og man spenderede formuer på assistenter og pr-agenter, der kunne holde de slibrige historier under låg. Bi- eller homoseksualitet var dengang så slibrigt, som det kunne blive.

Da Scotty Bowers efter Anden Verdenskrig vendte hjem fra tjeneste i US Marines og landede i Los Angeles, hang jobs ikke på træerne.

23 år gammel tog han til takke med et tankpasserjob på hjørnet af Hollywood Boulevard og Van Ness Avenue. Ikke langt fra Paramount Pictures.

Virkeligheden Ernie hedder Scotty Bowers. Her er han fotograferet lige efter, at han vendte hjem fra tjeneste i Anden Verdenskrig.

Ifølge biografien og en senere dokumentar, som blev lavet om Scotty Bowers, kom en kendt skuespiller en dag forbi, spottede den flotte unge fyr og spurgte, om han ville tjente 20 dollars ekstra.

Scotty Bowers sagde ja. Rygtet spredtes som en løbeild i film-verdenen. Og nye kunder strømmede til.

»Tankstationen var et sikkert sted at hænge ud. Selv om politiet jævnligt kom forbi, blev jeg aldrig opdaget. Sikkert fordi jeg havde alle mine aftaler i hovedet. Der var ingen lille sort bog,« forklarede han til New York Times.

I mere end tre årtier ydede Scotty Bowers sin helt særlige service til Hollywoods største.

Ifølge Scotty Bowers dyrkede han en trekant med Lana Turner og Ava Gardner i dét hjem, som sidstnævnte delte med sin mand Frank Sinatra.

Han deltog angiveligt i en trekant med Lana Turner og Ava Gardner - tilmed hjemme hos Gardners daværende mand, Frank Sinatra - og havde sex med Rock Hudson, Cary Grant og Spencer Tracy.

Også daværende chef for FBI John Edgar Hoover var blandt kunderne, ligesom Scotty Bowers arrangerede sexaftaler for Katherine Hepburn med mere end 150 kvinder.

Da først biografien og siden dokumentaren ‘Scotty and the Secret History of Hollywood’ kom ud, chokerede den mange og blev udsat for massiv kritik.

Ikke mindst fordi ingen af de ufrivilligt medvirkende stjerner længere var i live og dermed kunne forsvare sig selv og tilbagevise Scotty Bowers' vilde røverhistorier om deres sexliv.

Også Katharine Hepburn stod på Scott Bowers kundeliste. Angiveligt arrangerede han eskapader med mindst 150 kvinder for hende.

Men lige så mange anerkendte ansigter - herunder forfatter Gore Vidal, som døde kort efter, at biografien kom ud - bakkede åbent op om dem.

Og som Hollywood Reporter skrev i sin anmeldelse af dokumentaren: »Der er ingen grund til ikke at tro ham. Scotty fremstår ikke som en pralhals eller én, der desperat søger 15 minutters berømmelse.«

Selv var Scotty Bowers da også helt rolig.

»Sandheden kan ikke længere skade dem,« sagde alfonsen fra benzintanken, der selv døde sidste efterår. 96 år gammel.

Kilder: New York Times, Rolling Stone, Hollywood Reporter