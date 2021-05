Kæresteparret Ann og Bjørn fra 'Alene i vildmarken' på DR 1 er færdige med at opleve ting sammen.

De er nemlig gået fra hinanden.

Det skriver DR.

23-årige Ann Pedersen og 28-årige Bjørn G. Nielsen gik fra hinanden tilbage i februar.

»Vildmarken er ikke årsagen til, at vi er gået fra hinanden. Det gik rigtig godt derude. Jeg tror, det skyldes, at vi kom hjem, og hverdagen – og de problemer, der følger med der – ramte,« siger Bjørn til DR.

Ann bekræfter over for DR, at parret er gået fra hinanden, og hun giver Bjørn ret i, at deltagelsen i programmet ikke har haft noget at gøre med, at parret ikke længere er sammen.

Hun slår også fast, at hun er glad for at have deltaget i programmet og fået oplevelsen sammen med Bjørn.

Parret boede sammen i Vejle, men Bjørn er nu flyttet til Struer, hvor han har et 50 hektar stort jagtareal.

Bjørn og Ann gjorde det ellers godt i programmet, hvor de blev nummer to. Det var venneparret Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen på 23 år, som i sidste ende vandt programmet efter 32 dage i vildmarken.