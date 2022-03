»Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde været med i programmet, så havde jeg ikke været sammen med Rikke i dag. Så havde jeg siddet i en etværelses et eller andet sted og haft rigtig ondt af mig selv.«

Så kontant er Simon Nyhave Bruun, der er i aftenens sæsonpremiere på ‘Alene i vildmarken’ måtte trække stikket på femtedagen.

Et program, som hans kæreste Rikke havde anbefalet ham at melde sig til, da han var fanget i sin sorg over at have mistet sin far til kræft.

»Jeg havde været ked af det længe og gået i et tomrum. Jeg havde svært ved at være glad for det, jeg havde, og jeg var mere glad for det, jeg engang havde,« fortæller Simon Nyhave Bruun til B.T. om tiden, før han tog til Norge, hvor programmet optages.

Og da han sad i vildmarken, gik det for alvor op for ham, at han i sin egen sorg havde glemt sin familie. Han brugte ganske enkelt for meget energi på at tænke på de døde fremfor de levende.

»De forstyrrende elementer, der var i hverdagen, gav mig ikke ro og plads til at bearbejde tabet af min far. Venner, familie og alt andet blev bare nedprioriteret, for det gik bare i vejen, og når jeg så havde et øjeblik, så skulle de i hvert fald ikke forstyrre mig.«

»Men pludselig står man der og har ikke noget, og så begynder man fandeme at tænke på, at det man har, det er værdifuldt. Og det førte mig tilbage til min familie og livet.«

Det er også derfor, han kort efter ankomsten til sit nye habitat i programmet besluttede sig for at tage hjem. Der var noget, som var vigtigere end livet i vildmarken.

Udsigten til at sidde og trække tiden alene var på daværende tidspunkt ikke interessant.

»Det var interessant at komme hjem og forsøge at redde det, som jeg alt for længe havde forsømt.«

Og de tanker, han gjorde sig på turen, har han efterlevet hjemme i Danmark.

Han har skrevet en lille ‘Bibel’ på 8-10 sider med tanker, der minder ham om, at han skal leve i nuet, han har fået nyt job, der giver ham mere tid med familien, og han har solgt forstyrrende elementer som sin Playstation og iPad.

»Programmet har reddet mit liv på den måde, at jeg har fået lysten til livet tilbage.«

»Det vigtige for mig var ikke at vinde programmet, det var at vinde mig selv, og det føler jeg, at jeg har gjort i forhold til at forstå, hvad der er vigtigt, og hvad der betyder noget.«

Og selvom sorgen nogen gange kan ramme ham, eksempelvis da han så aftenens program og den sekvens, hvor han så på gamle billeder af sin far, har han i dag lært at leve med den på en sund måde.

»Nu bliver sorgen inviteret ind – det er ikke noget, der styrer mig. Jeg lever med den og ikke efter den.«

Simon og Rikke har en lille datter sammen og hver sin datter fra tidligere forhold.