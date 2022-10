Lyt til artiklen

Hvis Alec Baldwin troede, at han kunne sætte et punktum i Halyna Hitchins-sagen, kan han godt tro om igen.

For selvom Alec Baldwin og enkemanden Matthew Hutchins har indgået forlig i sagen, hvor Alec Baldwin under indspilningen til filmen 'Rust' ved en fejl affyrede en pistol, der dræbte filmfotografen Halyna Hitchins og sårede instruktør Joel Souza, har det ikke fået myndighederne i New Mexico til at droppe efterforskningen.

»Det foreslåede forlig, der blev annonceret i dag i drabssagen mellem Matthew Hutchins og producerne af 'Rust', inklusiv Alec Baldwin, vil ikke have indflydelse på New Mexicos distriktadvokat Mary Carmack-Alweis' igangværende undersøgelse eller hendes endelige afgørelse på, om der skal rettes sigtelser i sagen,« fortæller en talsperson på vegne af New Mexicos myndigheder.

»Mens civile retssager bliver klaret privat og ofte involverer finansielle kompromiser, bliver kriminalsager kun afklaret med beviser. Hvis beviserne berettiger en sigtelse jævnfør New Mexicos lovgivning, kommer der en sigtelse. Ingen er over loven.«

Halyna Hitchins enkemand, Matthew Hitchins, har ifølge TMZ fortalt, at han ikke længere har i sinde at hive 'Rust'-producerne i retten efter forliget.

Efter at det er blevet vedtaget, at 'Rust'-filmproduktionen genoptog arbejdet med filmen, er enkemanden blevet skrevet på som 'executive producer'.