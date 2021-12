Alec Baldwin delte juleaftensdag en julehilsen til sine 2,4 millioner følgere på Instagram.

Den 63-årige skuespiller fortæller, at han føler sig heldig over at være sammen med sin familie til julen i kølvandet på den turbulente periode, der startede, efter han skød og dræbte fotografen Halyna Hutchins på filmsettet til 'Rust' 21. oktober.

»Halynas død kan vi aldrig lægge bag os. Der går ikke en dag, uden jeg tænker på det,« siger Alec Baldwin i sit Instagram-opslag

Efter den fatale ulykke på filmsettet er kritikken og beskyldningerne haglet ned over Alec Baldwin og hele setuppet. Blandt andre George Clooney og Dwayne 'The Rock' Johnson har rettet kritik mod skuespilleren.

Alligevel er der ifølge Alec Baldwin mange, der har sendt støttende beskeder siden tragedien udspillede sig i New Mexico.

»Jeg har fået hundredvis af beskeder fra familie, venner og folk, jeg aldrig har fra, som har erklæret deres støtte. Det er jeg taknemmelig for,« siger Alec Baldwin.

Det er tidligere kommet frem, at den våbenansvarlige på settet ikke følte sig klar til at tage jobbet, og at medinstruktøren tidligere er blevet fyret for brud på våbenregler.

Det er dog også kommet frem, at Alec Baldwin slet ikke skulle have affyret skud. Dernæst har Alec Baldwin selv sagt, at han slet ikke trykkede på aftrækkeren.

Den seneste udvikling i sagen er, at politiet endelig har fået lov til at ransage Alec Baldwins mobil, efter han i første omgang ikke ville udlevere den til politiet i New Mexico.

Men selvom sagen stadigvæk udvikler sig uge for uge, og det ikke ligefrem lader til, at den er tæt på at være overstået, ser Alec Baldwin alligevel frem til det.

»Jeg glæder mig til, at mange af aspekterne i denne sag er overstået,« siger Alec Baldwin uden at gå i dybden med, hvad han mener med det.

Afslutningsvis giver han sine følgere en juleopfordring.

»Husk at gå med mundbind og få vaccinen. I skal ikke lade julemanden komme ned gennem skorstenen uden mundbind.«