»Det er en stor dag for mig i dag. I dag skal jeg være med i 'Alene i Vildmarken for anden gang. Det, at jeg er den første deltager, der får lov til at vende tilbage, det gør mig faktisk lidt stolt.«

Sådan lød det fra en spændt Carl Jørgensen i aftenens sæsonpremiere af DR-programmet 'Alene i Vildmarken'.

Han var også deltager i programmet sidste år, men her måtte han på femte dag udgå, da overlevelsesmakkeren, sønnen Mark Nielsen, skar sig på en økse og fik det, som Carl Jørgensen kaldte et »satans til grimt snit.«

Derfor kaldte han også oplevelsen i vildmarken for uforløst – men det skulle gå endnu værre i dette års sæson.

Det startede ellers godt for den 63-årige skoventreprenør, som lige ved ankomsten til Norge fandt svampe, der var gode til at få gang i bålet, samt fik lavet en vandrestok.

Den opmærksomme seer ville dog bemærke, at han havde en krads hoste, som kun blev værre. Noget, han også selv kommenterede, da han vågnede på andendagen.

»Det var bare en hård tur i går. Lidt for hård for mig,« forklarer han om første del af vandreturen op mod det habitat, hvor hver deltager skal slå lejr.

»Det er som om, at mine lunger ikke vil oppe i den høje luft her. Det er ikke ligesom at kravle rundt i det flade omkring Ribe. Det har jeg nemt ved.«

Så slemt blev det, at han umiddelbart efter at være stået op blev nødt til at lægge sig ned i sin sovepose igen.

»Jeg har ondt i lungerne, og det svier i halsen,« forklarer han i programmet.

Planen var kun at ligge i en time, men da hans GPS forblev inaktiv i en længere periode, valgte programmet at sende et hold paramedicinere ud.

Da de fandt ham og spurgte, om det gik godt, lød svaret da også:

»Nej, ikke helt.«

Og han måtte da også indrømme, at han tvivlede på, det ville gå godt, hvis han skulle gå resten af vejen til habitatet.

Efter en undersøgelse fandt paramedicinerne ud af, at han både havde feber og lav puls – det var derfor ikke forsvarligt at lade ham fortsætte i programmet.

»Jeg tænker, det er en fuldstændig rigtig beslutning fra paramedicinerne,« lød det fra en trods alt afklaret Carl Jørgensen.

»Jeg var rigtigt opsat på at skulle nå ned til mit habitat og få lavet mit shelter, fange min fisk, få tændt mit bål og så være rigtig glad alene med mig selv. Den rigtig store skuffelse for mig er, at jeg må tage hjem så tidligt igen i år.«

