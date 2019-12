Johnny Knoxville og 'Jackass'-drengene vender tilbage med en fjerde film i den groteske serie, der grundlæggende handler om at komme galt af sted på så underholdende vis som muligt.

Konceptet startede som en serie på MTV i 2000, og blev senere til tre biograffilm, der tilsammen har indspillet over 1,5 milliarder kroner verden over.

Samtlige af seriens originalmedlemmer er blevet stjerner, og tæller udover Knoxville Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Ryan Dunn, Ehren McGhehey, Jason Acuña og Preston Lacy

Efter kæmpe succes med Jackass 3 i 2010 indtraf en stor tragedie imidlertid året efter, da Ryan Dunn omkom i en tragisk bilulykke. Dengang 34-årige Dunn styrede sin Porsche 911 GT3 ind i et træ med mindst 212 km/t, og efterfølgende viste et ligsyn, at han var påvirket af alkohol, da ulykken skete.

I årene efter har flere af hans Jackass-kolleger kæmpet med personlige problemer og afhængighed. Både Steve-O og Bam Margera, Ryan Dunns bedste ven, har kæmpet med alkohol og stoffer, og Margera har desuden lidt af mentale helbredsproblemer.

Mens Steve-O tilsyneladende har fået bugt med sine dæmoner, kæmper Bam Margera fortsat med sit misbrug, og tidligere på året blev han sat af et rutefly, efter personalet vurderede, at han var for fuld til at være passager, skriver Daily Mail.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor mange fra originalbesætningen, der vender tilbage i den nye film, men sikkert er det, at det er nogle aldrende herrer, der skal udføre de ofte halsbrækkende stunts. De er efetrhånden godt inde i 40'erne, og Johnny Knoxville er 48.

Jackass 4 produceres af Paramount, og er sat til at få premiere 5. marts 2021, skriver Deadline.