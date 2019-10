Bølgerne gik - igen - højt i mandagens afsnit af Robinson, hvor Hold Syd ikke blot kæmpede mod Hold Nord, men også internt.

Det var de unge mod de gamle. De unge vandt, og det kostede alderspræsidenten, 51-årige Jess Høeg, pladsen videre i årets ekspedition.

»De unge dannede en form for klike. Det gjorde vi gamle også, men i og med at vores klike var mindre, havde vi en udfordring. Vi var rent ud sagt på skideren, for de hang jo sammen som ærtehalm,« fortæller han, da B.T. fanger ham over en halvdårlig telefonforbindelse til Nordsøen, hvor han arbejder som overstyrmand.

Han uddyber, at det ikke kun var under dysterne, skellet mellem de unge og de gamle blev trukket op. Også ude på øerne kom aldersforskellen til udtryk.

»Der var megen snak om Disney-sange, den bedste og billigste take away-mad og de nyeste film fra Hollywood. Vi gamle kunne sgu ikke være med. Vi sad bare og kiggede på hinanden, mens vi rystede på hovedet,« griner han.

Mens selvom Jess Høeg ikke kunne tale med, ville han gerne være nået til sammenlægningen.

»Jeg var blevet i konkurrencen meget længere, hvis jeg havde overlevet dette øråd. Jeg havde jo bevist, at jeg klarede mig godt i de individuelle dyster.«

Anderledes skidt stod det til med gruppedysterne, hvor Hold Syd i mandagens afsnit atter engang måtte se sig slået af et veloplagt Hold Nord. Og atter engang opstod der en diskussion på holdet, hvor 29-årige Kenneth skældte ‘de gamle nisser’ - Jess Høeg og 44-årige Henrik - ud for ikke at have selvindsigt.

Jess Høeg. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Jess Høeg. Foto: Kristian Dam Nygaard

Faktisk er det et typisk problem, at gamle mænd har svært ved at erkende deres fejl, slog Kenneth efterfølgende fast, da han sad alene overfor kameraet. Den påstand er Jess Høeg dog langt fra enig i.

»Det, jeg oplevede derude, var, at de unge mennesker i særdeleshed havde svært ved at se fejl hos sig selv. De var verdensmestre i alt.«

»Deres fejl talte ikke i regnskabet. Men det gjorde vores. Vi gamle blev lynchet.«

Derfor havde Jess Høeg da også forberedt sig på, at afsnittets øråd ville blive hans endeligt. Efter Henriks pludselige exit i dødskampen stod overstyrmanden nemlig alene tilbage under de gamles fane.

»Jeg har altid sagt, at hvis man melder sig til Robinson, skal man kunne tåle at blive stemt nu. Når det så er sagt, var det pisseærgerligt at ryge ud. Jeg var den ældste i årets program, og jeg ville gerne have vist lidt mere.«

Sådan blev det ikke, og efter fire uger på Filippinerne måtte Jess Høeg pakke sine få ting og forlade øen. Og væk fra øen er stemningen en helt anden.

»Der er utrolig stor forskel på at være på øen, hvor spillet er i gang, og man er presset, og det at være hjemme. Der er to personligheder: Dem, man er i Robinson, og dem, man er i det virkelige liv.«

Og i det virkelige liv er alder heldigvis ikke et problem, fortæller Jess Høeg, der har siden har haft kontakt til flere af de andre deltagere. Unge som gamle. Også den 29-årige Kenneth.