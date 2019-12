En aldersforskel på fem år lyder ikke af alverden. Ikke desto mindre er det præcis en historie om fem år, der er gået viralt og har fået store dele af internettet til at udbryde: OMG!!!

Mere præcist handler det om to skuespillere i en af julens faste følgesvende - den britiske julefilm ‘Love Actually’ fra 2003.

Der er nemlig fem års forskel på Thomas Sangster, der spiller drengen Sam, og Keira Knightley, der spiller rollen som Juliet.

Mens 13-årige Sangsters alias Sam ser så ung ud, at man tænker, at han på ingen måde er gammel nok til at være hemmeligt forelsket i en jævnaldrende pige, så spiller den kun få år ældre Keira Knightley, Juliet, som bliver gift i en af filmens første scener.

Yearly reminder that there is only a five year age gap between Thomas Brodie-Sangster and Keira Knightley in Love Actually pic.twitter.com/ciC4v75ZPO — Madeleine Lloyd-Jones (@madelexne) December 14, 2019

Historien, der på Twitter er delt af den engelske skuespiller og blogger Madeleine Lloyd-Jones, er efterfølgende gået Twitter-amok.

Tweetet er liket af næsten 110 tusinde og delt mere end 19 tusinde gange.

Og reaktionerne er ikke til at tage fejl af. Som brugeren Maximilian Hardy skriver: ‘Han ligner en på fem, hun en på 25’.

Ligesom brugeren Jodan Ross, efter at han har været en tur i arkivet for at finde beviser, skriver: ‘Det er sandt!! Holy crap!’

Dustin Hoffman var 29 år, da han spillede den unge studerende, der bliver forført af den modne Mrs. Robinson i filmen 'The Graduate'. I virkelighedens verden var Anne Bancroft, der spillede Mrs. Robinson, kun seks år ældre end Hoffman.

En anden twitter bruger har brugt anledningen til at være tilbage i filmhistorien og finde et andet OMG moment, når det gælder aldersforskelle.

Han refererer til filmen ‘Fagre voksne verden’, hvor en ung og usikker Dustin Hoffman blev forført af den modne Mrs. Robinson.

I virkeligheden var Hoffman 29 år under indspilningerne, mens Anne Bancroft, der spillede Mrs. Robinson bare var 35 år.

Der var altså kun en forskel på seks år på den umodne student og den seksuelt overlegne og selvsikre Mrs. Robinson.