Albert Arthur Amiryan spiller rollen som terroristen Omar El-hussein i filmatiseringen af terrorangrebet på Krudttønden, der skete den 14. februar 2015.

»For mig er det skuespil. Det er selvfølgelig en tung rolle, og jeg har tænkt over, hvordan det ville være,« siger han, da B.T. møder ham til gallapremieren på filmen, man har valgt at kalde 'Krudttønden'.

Han har arbejdet med rollen i lang tid og har forsøgt at sætte sig ind i, hvilken type menneske Omar El-hussein var.

»Man prøver så vidt muligt at tænke som den person, man skal spille. Jeg har gjort mit, og det er forhåbentligt lykkedes for mig,« siger han.

Albert Arthur Amiryan sammen med sin kæreste. Foto: Philip Davali

Hvad han konkret har gjort for at forberede sig, vil han ikke fortælle om.

Husker du den dag, terrorangreb skete?

»Jeg bor på Østerbro lige ved siden af, hvor Krudttønden ligger. Min mor ringede til mig, da jeg var på vej hjem,« fortæller Albert Arthur Amiryan og fortsætter:

»Hun spurgte mig, om jeg havde hørt, hvad der var sket. Det havde jeg ikke.«

Politiet var massivt tilstede ved gallapremiere på Ole Christian Madsens film 'Krudttønden', i Imperial biografen i København onsdag den 4. marts 2020. Foto: Philip Davali

Han var næsten nået til døren ind til den opgang, hvor han boede, og blev pludselig ramt af en følelse af frygt.

»Man bliver usikker på sit samfund, når sådan noget sker,« siger han.

Derfor håber han også, at filmen kan hjælpe med at ændre opfattelsen af, at verden er et usikkert sted at befinde sig.

'Krudttønden' har officiel premiere i de danske biografer torsdag den 5. marts.