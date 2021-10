Den 19-årige skuespiller og tidligere 'Vild med dans'-deltager Albert Rosin Harson har scoret hovedrollen i den nye danske ungdomskomedie 'Jomfruer fra rummet'.

Du kender ham nok bedst som drengen Lasse i TV 2s julekalendere 'Tinkas juleeventyr' og 'Tinka og Kongespillet'.

Men nu kan den unge skuespille løfte sløret for et nyt og spændende projekt. Han skal spille hovedrollen i ungdomskomedien 'Jomfruer fra rummet', som handler om sexbesatte gymnasieelever.

Albert Rosin Harson skal spille gymnasiedrengen Gustav, der sammen med sin bedste ven, Buller, bruger meget tid på drengerøvssnak og tænker tit på sex og piger.

Albert Rosin Harson og de andre unge skuespillere i »Jomfruer fra rummet«. Foto: Henrik Petit. Vis mere Albert Rosin Harson og de andre unge skuespillere i »Jomfruer fra rummet«. Foto: Henrik Petit.

På sin Instagram-profil har 'Tinka'-stjernen lagt et billede op fra optagelserne på den nye film.

'Simpelthen det sjoveste projekt det her, I kan glæde jer!' jubler han.

Og på rollelisten kan man finde flere kendte navne.

Både Lars Hjortshøj, Pernille Højmark, Emilie Lilja og Helle Dolleris skal spille med i ungdomskomedien.

Privat danner Albert Rosin Harson par med dansedarlingen Jenna Bagge, som han mødte i forbindelse med deltagelsen i 'Vild med dans', hvor de to dansede sammen.

Det unge par måtte tage til takke med en andenplads i dansekonkurrencen, hvor de måtte se sig slået af 'Badehotellet'-stjernen Merete Mærkedahl og hendes dansepartner, Thomas Evers Poulsen.

Til gengæld var Albert Rosin Harson og Jenna Bagge de store vindere af kærligheden.

Ungdomskomedien er instrueret af Peter Molde-Amelung, der står bag succeserne 'Sjit Happens' og 'Blå bog for evigt'. Optagelserne på 'Jomfruer fra rummet' begyndte 4. oktober, og filmen forventer at have premiere i efteråret 2022.