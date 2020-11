I fredagens program af 'Vild med dans' kunne man se en meget begejstret Marianne Eihilt bag dommerbordet.

Hun havde nemlig set programmets yngste deltager, Albert Rosin Harson, føre sig frem i en rumba. Noget, der fik dommeren til at komme med nogle lidt lumre bemærkninger.

»Det dér, det var hot,« lød kommentaren fra Eihilt. Noget, Harson svarede på, efter aftenens dans.

»Jeg tror i virkeligheden, at rumbaen er lidt lummer at danse. Den er meget tæt og meget sensuel, så at min indlevelse i rumbaen har smittet af på Marianne, det er jo positivt, kan man sige,« lød det fra nydanseren.

Marianne Eihilt mente, Albert Rosin Harson var meget hot i aftenens dans. Foto: Martin Sylvest Vis mere Marianne Eihilt mente, Albert Rosin Harson var meget hot i aftenens dans. Foto: Martin Sylvest

Derudover virkede det til, at den unge skuespiller tog dommerens kommentarer meget stille og roligt.

»Det er ikke sådan, at jeg bliver helt rød i kinderne, når hun siger sådan,« lyder det fra Albert Rosin Harson.

»Så hot er jeg heller ikke. Jeg tror bare mere, jeg tager det som et kompliment.«

De andre dommere fik ellers drillet Marianne Eihilt over hendes ros af Harsons udstråling.

»Jeg ved ikke, om jeg sad og heppede og stønnede,« lød det fra Nikolaj Hübbe med en slet skjult reference til Eihilts begejstring.

Drillerier, som også Jens Werner tog del i.

»Stop så,« Marianne,« lød det fra ham til dommeren, der efterhånden var blevet lidt forfjamsket over hele situationen.