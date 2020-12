Det er ikke fair at bedømme deltagerne på deres alder, mener Albert Rosin Harson, efter at dommerne gav hans tango kritik.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så manglede essensen af den argentinske tango. Men det er nok fordi, du er så ung,« lød det fra Britt Bendixen i aftenens 'Vild med dans'.

»Det er svært at udfylde den rolle som mand, når man er knægt,« supplerede Marianne Eihilt, efter at skuespilleren Albert Rosin Harson og hans dansepartner havde været på gulvet i en tango.

Normalt er det den 18-årige skuespillers job at leve sig ind i roller og føle ting på kommando, men det lykkedes altså ikke lørdag aften, mente dommerne, der fandt ham for ung til at kunne sætte sig ind i og formidle den dramatiske og intense tango, lød det.

Albert og Jenna i den argentinske tango. Foto: Martin Sylvest Vis mere Albert og Jenna i den argentinske tango. Foto: Martin Sylvest

»Jeg stod jo ellers inden og lavede skuespiløvelse og gjorde ting for at komme ind i 'Alberto'-karakteren – den macho-agtige tangomand, jeg havde opfundet til lejligheden,« siger en ærgerlig Albert Rosin Harson.

»Med al respekt for, hvad Britt dømmer ud fra, så ville det være en smule ærgerligt, hvis det var det, der gjorde, at vi fik en lavere karakter – at hun så mig som for ung til tangoen. Jeg føler jo, vi skal dømmes lige,« siger han, mens Jenna Bagge tilføjer:

»Man skal jo dømme ud fra, hvordan Albert danser den argentinske tango og ikke fokusere på alderen.«

Mens Jens Werner var begejstret for parret og gav dem et 10-tal for tangoen, nøjedes Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Marianne Eihilt med at give ni point, mens Britt Bendixen altså ikke syntes, den fortjente mere end et ottetal.

Britt Bendixen, Albert Rosin Harson og Marianne Eihilt efter lørdagens 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Britt Bendixen, Albert Rosin Harson og Marianne Eihilt efter lørdagens 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Alligevel formåede Albert Rosin Harson og Jenna Bagge at komme til finalen, efter at seerne havde stemt.

I finalen skal parret nu danse mod Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen samt Nukaka Coster-Waldau og Silas Holst.

»Så Britts dom var heldigvis ikke afgørende, men nu må jeg bare lige op på hesten, hvis jeg skal leve mig ind i karakterarbejdet,« siger Albert Rosin Harson.