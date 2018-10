Albert måtte desværre forlade ‘Den store bagedyst’ i aftenens program.

Dog må man sige, at han kæmpede for at blive.

Han havde bare ikke heldet med sig.

Herunder har B.T. lavet liste over alle de gange, det er gået skævt for den ihærdige kagebager.

Othellolagkagen

Det hele begyndte med othellolagkagen. Den første hemmelige udfordring.

For da Albert fjernede den film, der holdt kagen sammen, så var cremen ikke stivnet. Den var så flydende, at det meste af den endte på bordet og flød ned på gulvet.

Men Albert kæmpede videre og pyntede de sparsomme rester med både flødeskum og jordbær.

Vis dette opslag på Instagram ”Jeg håber bare, at hele Danmark kommer til at grine med mig og ikke ad mig. Jeg grinede i hvert fald selv, da jeg så det igen.”. Det gik helt galt for Albert og hans kagecreme... #denstorebagedyst #bagedysten #dr1tv #albert #kagecreme Husk: Du kan se premieren på 'Den store bagedyst' lige nu på DRTV... Et opslag delt af DR1 (@dr1tv) den 29. Sep, 2018 kl. 12.22 PDT

Han kommer dog stærkt igen med en kage, der forestiller Vasilij-katedralen i Moskva. På kagen har han placeret et lille prideflag, som en lille politisk kommentar til homoforbudet i Rusland.

Cheesecake'en

Næste gang, Albert kom på dybt vand, skulle der laves cheesecake.

Mellem bunden og ostecremen glemmer han et lag plastikfilm. Men han holder humøret højt og hovedet koldt.

Ved hjælp af et andet stykke plastikfilm får han vendt kagen på hovedet og kan så fjerne det uspiselige lag.

Godt klaret, Albert. Også selvom gele-overfladen endte med at blive mere mat end blank.

De små tærter

Det varer ikke længe, før Albert igen står foran endnu en udfordring. I program to vil han lave halvkugler af karamelnet.

Karamellen driller og bliver ved med at knække. Og som han selv siger, så er det jo pynten, der gør kagen til et mesterværk.

Det stopper ikke ved karamellen. Også Alberts mørdejsbund falder fra hinanden. Ikke fordi den er bagt forkert, men fordi den 21-årige HF-studerende taber bunden på gulvet.

»Det er en lorte situation, men jeg prøver at være optimist, selvom der ikke er meget at være optimist omkring,« siger Albert til kameraet.

Og han gør det selvfølgelig igen: Han afleverer trods modgang.

Korthuset

I aftenens program falder korthuset sammen for Albert. Bogstavelig talt.

Der skulle bages svenske knækbrød, og Albert ville lave et korthus, der repræsenterede hans forhold til Sverige, hvor han på ferier havde siddet og bygget korthus med sin familie.

Kort før tiden render ud, falder korthuset af knækbrød sammen. Dog formår Albert at få bygget det op igen, mens han venter på, at de sidste knækbrød bliver færdige i ovnen.

Han ender med at lægge de resterende brød ved siden af huset. Det må ikke falde sammen igen.

Igen vinder han kampen mod både modgang og tiden.

Men sejren varer ikke længe. Gæstedommer Birgitta Gustafsson fra den svenske version af programmet finder et stykke plastik på et af knækbrødene.

Albert havde brugt det til at forme et hjerte af birkes øverst på kagen. Han havde bare lige glemt at fjerne det igen.

Det svenske mesterværk

Den sidste kage, Albert får lov til at bage, går heller ikke helt som den skal.

Først er det hans creme med smag af kantareller, der glipper.

Den er skilt, og han kan ikke nå at lave en ny.

Meget ærgerligt, for som Albert selv siger:

»Nu gik det lige så godt.«

Som et sidste element har han lavet et bånd af chokolade. Det skal være kronen på værket.

Det knækker og kan ikke nå hele vejen rundt om kagen.

Det er det sidste, vi kommer til at se til Albert.

»God kæmpet,« siger den ene af de to dommere Katrine Foged Thomsen da hun giver Albert et farvelkram.