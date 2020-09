Caroline Wozniackis far får brug for lægehjælp på grund af en fysisk krævende øvelse.

Familien Wozniacki arbejder hårdt på at forberede sig bedst muligt til at bestige Kilimanjaro, som venter få dage ude i fremtiden. Her skal de kunne fortsætte, selv når kroppen siger stop. Og som optakt til den udfordring, er de i lære hos shaolinmunken Master Shifu.

Desværre bliver det under en krævende øvelse for meget for Carolines far, 57-årige Piotr Wozniacki. Han får problemer med sin ryg og må springe fra øvelserne, og familien bliver nødt til at tilkalde en læge.

»Min far har gennem flere år haft rygproblemer. Men de kommer og går lidt. Det er lidt uheldigt, at han har ondt i ryggen nu igen. Jeg håber på, han kan blive klar til Kilimanjaro, som er om et par dage. Det ville ikke være sjovt for ham, hvis han stadig har ondt i ryggen om tre dage, når vi skal bestige Kilimanjaro. Det vil være hårdt,« siger Caroline Wozniacki i ‘Klædt af mod toppen med familien Wozniacki’.

Forud for mødet med Master Shifu har familien været på en rejse fra Polen til Tanzania, der har budt på udfordringer i iskoldt vand og dykning i dybt hav, og de er nu meget tæt på at påbegynde bestigningen af Afrikas højeste og mest berømte bjerg, Kilimanjaro. Det er den udfordring, de hele tiden har kæmpet for at blive i stand til at klare.

Det vil vise sig, om rygsmerterne skal stoppe Piotr lige før mål, eller om lægen kan hjælpe ham til at kunne fortsætte.

