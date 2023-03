Lyt til artiklen

Der blev grint. Der blev grædt. Der blev sunget, og der blev fejret.

Nattens Oscaruddeling havde lidt af det hele.

B.T. har i den anledning samlet aftenens største, mest rørende og overraskende øjeblikke.

Akavet: Jimmy Kimmel sagde det højt

I sin åbningsmonolog berørte Jimmy Kimmel ikke overraskende den opsigtsvækkende episode fra sidste års Oscar-uddeling, hvor Will Smith gav Chris Rock en lussing på direkte tv.

»Vi vil gerne have, at I har det sjovt, føler jer trygge og vigtigst af alt, vi vil gerne have, at jeg er tryg,« jokede Jimmy Kimmel på scenen, inden han fortsatte:

»Så vi har meget strikse politikker på plads. Hvis nogen herinde begår vold under showet, vil man blive tildelt en Oscar for bedste skuespiller og få lov til at holde en 19 minutter lang takketale.«

Den opsigtsvækkende begivenhed ved sidste års Oscar-uddeling betød, at Will Smith er udelukket for prisuddelingen de næste 10 år.

Jimmy Kimmel under sin åbningsmonolog ved nattens oscar-uddeling. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Jimmy Kimmel under sin åbningsmonolog ved nattens oscar-uddeling. Foto: PATRICK T. FALLON

Salen rørt til tårer

Da priserne for bedste mandlige- og kvindelige birolle skulle uddeles, kunne tårerne ikke holdes tilbage.

Både Jamie Lee Curtis og Ke Huy Quan vandt for deres præstationer i filmen 'Everything Everywhere All At Once'.

»Mor, jeg har vundet en Oscar,« lød det fra Ke Huy Quan, læs mere her.

Ifølge B.T.s Jacob Heinel Jensen var hele salen dybt rørte, da Ke Huy Quan vandt sin oscar for bedste mandelige birolle. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Ifølge B.T.s Jacob Heinel Jensen var hele salen dybt rørte, da Ke Huy Quan vandt sin oscar for bedste mandelige birolle. Foto: CARLOS BARRIA

'The Banshees of Inisherin'-stjerne på scenen

Det var ikke, hvilken som helst stjerne fra den irske film 'The Banshees of Inisherin' Jimmy Kimmel tog med på scenen.

For ind kom ingen ringere end æslet, Jenny, der faktisk spillede med og endda over for stjernen Colin Farrell.

»Ikke nok med at Jenny er en skuespiller, så er hun et certificeret emotionelt-støttende æsel. Det var i hvert fald det vi fortalte flypersonalet for at få hende fra Irland,« jokede Jimmy Kimmel.

Æslet Jenny medvirker i 'The Banshees of Inisherin'. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Æslet Jenny medvirker i 'The Banshees of Inisherin'. Foto: ETIENNE LAURENT

Rørende 'In Memoriam'

Til den rolige sangstemme af Lenny Kravitz med sangen 'Calling All Angels' kørte billederne af afdøde filmpersonligheder.

Men inden den smukke sang, skulle John Travolta præsenterer 'In Memoriam'.

For da Travolta nævnte sin 'Grease'-medskuespiller Olivia Newton-John knækkede stemmen. Olivia Newton-John gik bort 8. august sidste år.

»De har fået os til at smile, og blev til tætte venner, som vi altid vil være håbløst hengivende til ('hopelessly devoted to', red.).«

John Travolta kæmpede kortvarigt med sine følelser, da han præsenterede Lenny Kravitz og sendte en hyldest til Olivia Newton-John. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere John Travolta kæmpede kortvarigt med sine følelser, da han præsenterede Lenny Kravitz og sendte en hyldest til Olivia Newton-John. Foto: PATRICK T. FALLON

Aftenens helt store vinder 'Everything Everywhere All At Once'

Disse priser har 'Everything Everywhere All At Once' vundet i aften Bedste Film

Bedste Instruktør

Bedste kvindelige hovedrolle

Bedste mandelige birolle

Bedste kvindelige birolle

Bedste manuskript

Bedste klipper

Filmen over dem alle – med hele 11 nomineringer og intet mindre end syv priser: Aftenens helt store vinder blev 'Everything Everywhere All At Once'.

Allerede fra da første pris var i hus, var det tydeligt at se. Holdet var meget støttende over for hinanden og rørte.

Og 'Everything Everywhere All At Once' har skrevet historie – for første gang nogensinde har en film vundet tre priser inden for skuespil.