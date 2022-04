Husker du Nicolas Cage i filmen 'The Family Man', hvor hans karakter forsager familielivet, og i stedet knokler løs på sit arbejde?

Sådan er han åbenbart langt fra selv i virkeligheden fortæller den 58-årige skuespiller i et nyt interview med magasinet People.

Faktisk betyder hans familie så meget, at han igennem tiden sagde nej til to af de helt store ikoniske filmroller i filmhittene 'The Matrix' og 'Ringenes Herre'.

Han forklarer hvorfor i forbindelse med premieren på sin nye film 'The Unbearable Weight of Massive Talent', hvor han spiller en fiktiv udgave af sig selv, der ligesom flere af hans tidligere filmroller heller ikke gider familielivet.

Nicolas Cage og hustru nummer fem: Riko Shibata. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Nicolas Cage og hustru nummer fem: Riko Shibata. Foto: MARIO ANZUONI

»Først og fremmest er der ingen udgave af Nic Cage i virkeligheden, som ikke tilbringer tid med sine børn,« begynder han.

»Der er ingen version af Nic Cage, der ikke sætter familien over karrieren,« fortsætter han og forklarer så hvorfor, han netop sagde nej til 'Ringenes Herre' og 'The Matrix':

»Jeg afslog ‘Ringenes herre’ og ‘The Matrix’, fordi jeg ikke ville til New Zealand i tre år eller til Australien i tre år, fordi jeg var nødt til at være hjemme med min søn Weston.«

Det har tidligere været fremme, at det var rollerne som Neo i 'The Matrix' og Aragorn i 'Ringenes Herre', som Nicolas Cage på et tidspunkt var i spil til.

Nicolas Cages ekskæreste Christina Fulton som han har sønnen Weston med. Foto: Jordan Strauss Vis mere Nicolas Cages ekskæreste Christina Fulton som han har sønnen Weston med. Foto: Jordan Strauss

De to roller gik som bekendt i stedet til canadiske Keanue Reeves og dansk/amerikanske Viggo Mortensen.

Nicolas Cage er privat familiefar til to sønner - føromtalte Weston på 31 år og 16-årige Kal-El (Opkaldt efter Supermans 'rum-navn'.)

Nicolas Cage har derudover masser af familieerfaring, da han har været gift hele fem gange.

Hans ældste søn har han med et forhold med skuespilleren Christina Fulton.

Nicolas Cage med hustru nummer et: Patricia Arquette. Foto: HECTOR MATA Vis mere Nicolas Cage med hustru nummer et: Patricia Arquette. Foto: HECTOR MATA

De to blev aldrig gift, men herefter fik han fart på.

Først blev han i 1995 gift med skuespilleren Patricia Arquette.

Så blev han i 2002 gift med Elvis Presleys datter Lisa Marie Presley (Der tidligere havde været gift med Michael Jackson).

De blev skilt i 2004, og herefter blev han samme år gift for tredje gang med en ny skuespillerinde ved navn Alice Kim, som han fik sønnen Kai-El med og var sammen med frem til 2016.

I 2019 var han en kort overgang så gift med en makeup-artist ved navn Erika Koike, før han sidste år altså blev gift for femte og seneste gang med en Riko Shibata, som for tiden er gravid med hans tredje barn.

Vil du have mere underholdning? Hør ugens afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om' herunder:

Nicolas Cage med hustru nummer to: Lisa Marie Presley. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Nicolas Cage med hustru nummer to: Lisa Marie Presley. Foto: LUCY NICHOLSON