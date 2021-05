Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer.

Det er de skuespillere, som vi kender fra komedieserien 'Venner', som man fra torsdag kan få et glædeligt gensyn med, når 'Friends: The Reunion' får premiere på HBO.

Det var dog fra seriens spæde begyndelse ikke sikkert, at det var præcis disse seks venner, der skulle indtage rollerne som Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler og Ross.

Faktisk var flere andre i spil til de forskellige roller.

Arkivfoto af Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Arkivfoto af Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI

Rachel Karen Green

Det var som bekendt Jennifer Aniston, som indtog rollen som den lidt forkælede tidligere heppekorspige Rachel, som i første afsnit dukker op på Central Perk i brudekjole, fordi hun netop er flygtet fra sit eget bryllup.

Det var dog meget tæt på, at skuespillerinden Tea Leoni snuppede rollen.

Faktisk fik den i dag 55-årige 'Jurassic Park III'-stjerne – ifølge Metro – tilbudt rollen, men hun endte med at takke nej, fordi hun hellere ville medvirke i serien 'The Naked Truth'.

Serien kørte dog kun i tre sæsoner og fik langtfra den samme succes som 'Venner', så mon ikke Tea Leoni ville have taget et andet valg, hvis hun kunne gå tilbage i tiden?

Tea Leoni sagde nej tak til at spille Rachel i 'Venner'. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Tea Leoni sagde nej tak til at spille Rachel i 'Venner'. Foto: ANGELA WEISS

Også '30 Rock'-stjernen Jane Krakowski og 'Beverly Hills 90210'-skuespillerinden Tiffani-Amber Thiessen har udtalt, at de var til audition for at få rollen som Rachel.

Ingen af de to kom dog tæt på at stjæle rollen fra Jennifer Aniston, der siden seriens begyndelse er blevet den største stjerne af dem alle.

Som bonusinfo kan det tilføjes, at Courteney Cox faktisk også var til audition til rollen som Rachel.

Hun fik sågar tilbudt rollen, men det blev senere slået fast, at hun fungerede bedre i rollen som Monica.

'Kongen af Queens'-stjernen Leah Remini forsøgte at få rollen som Monica. Foto: MAX MORSE Vis mere 'Kongen af Queens'-stjernen Leah Remini forsøgte at få rollen som Monica. Foto: MAX MORSE

Monica Geller

Og apropos Monica …

Så var 'Kongen af Queens'-stjernen Leah Remini faktisk – ifølge Hollywood.com – i spil til den rolle.

Den i dag 50-årige skuespiller var i hvert fald til audition til rollen som den kontrollerende rengøringsfreak.

Selvom Courteney Cox altså endte med at snuppe rollen for næsen af hende, så formåede Leah Remini faktisk at medvirke i et enkelt afsnit – nemlig i 'The One With The Birth', hvor hun spillede en alenemor, der skulle føde på samme hospital som Carol, Ross' ekskone.

Ellen DeGeneres kunne have været vores alle sammens Phoebe, men takkede nej til rollen. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Ellen DeGeneres kunne have været vores alle sammens Phoebe, men takkede nej til rollen. Foto: MIKE BLAKE

Phoebe Buffay

Det er svært at forestille sig en anden end Lisa Kudrow i rollen som den guitarspillende og besynderlige Phoebe.

Men ifølge Metro var talkshowværten Ellen DeGeneres faktisk producernes førstevalg til rollen.

Hun afviste dog angiveligt tilbuddet, og derefter overvejede producerne at give rollen til '30 Rock'-stjernen Jane Krakowski, som de forinden havde afvist til rollen som Rachel.

Lisa Kudrow endte dog med at imponere producerne så meget til sin audition, at hun snuppede rollen.

Eric McCormack var i spil til rollen som Ross. Foto: VALERIE MACON Vis mere Eric McCormack var i spil til rollen som Ross. Foto: VALERIE MACON

Ross Geller

David Schwimmer var ikke den eneste, der var i spil til rollen som den bedrevidende palæontolog.

Skuespilleren Eric McCormack var – ifølge Huffington Post – en af dem, som kom tættest på at snuppe rollen for næsen af David Schwimmer.

Erik McCormack behøvede dog ikke at græde mange tårer dengang, for han blev kort efter tilbudt rollen som Will i tv-serien 'Will & Grace'.

Selvom den serie – ligesom de fleste andre serier – ikke formåede at opnå den samme massive succes som 'Venner', så formåede den alligevel at køre i hele 11 sæsoner, mens den ligeledes vandt adskillige Emmy-priser gennem årene.

Mitchell Whitfield var meget tæt på rollen som Ross, men endte med en birolle. Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Mitchell Whitfield var meget tæt på rollen som Ross, men endte med en birolle. Foto: CHRIS PIZZELLO

En, der dog godt kan ærgre sig lidt, er Mitchell Whitfield.

Han var nemlig efter eget udsagn den, der kom allertættest på at udkonkurrere David Schwimmer.

I hvert fald fortalte han til Metro i 2019, at han havde fået at vide, at rollen stort set var hans, men at producerne liiiige ville have én mere til audition.

»Den fyr viste sig at være David Schwimmer. Min hustru græmmer sig lidt ved tanken, for hvis jeg havde fået rollen, havde jeg tjent mange millioner af dollar,« lød det fra Whitfield dengang.

Mitchell Whitfield formåede dog alligevel at medvirke i serien. Han fik nemlig rollen som Dr. Barry Farber, Rachels eksforlovede, som hun forlod ved alteret i det første afsnit.

Hank Azaria kæmpede for rollen som Joey, men blev afvist. To gange. Foto: Robyn Beck Vis mere Hank Azaria kæmpede for rollen som Joey, men blev afvist. To gange. Foto: Robyn Beck

Joey Tribbiani

Det kunne have været en anden end Matt Le Blanc, der sagde den berømte replik 'How are you doing'.

Skuespilleren Hank Azaria, der er bedst kendt for at lægge stemmer til over 160 forskellige figurer i 'The Simpsons', var nemlig yderst ivrig efter rollen som Joey.

»Jeg var til audition, men blev afvist. Det er den første og eneste gang, jeg nogensinde har gjort det her … men jeg bad om et nyt forsøg, fordi jeg var så vild med serien. Jeg fik lov, men fik endnu et nej, der kom lige så hurtigt som det første,« har han tidligere udtalt til magasinet GQ.

Hank Azaria kunne dog trøste sig med, at han trods alt fik lov til at medvirke i serien. Han fik nemlig rollen som Phoebes forskerkæreste David.

'Iron Man'-instruktøren Jon Favreau blev tilbudt rollen som Chandler, men havde for travlt. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere 'Iron Man'-instruktøren Jon Favreau blev tilbudt rollen som Chandler, men havde for travlt. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Chandler Muriel Bing

Matthew Perry virker umiddelbart selvskrevet i rollen som den vittige og sarkastiske Chandler Bing.

Ikke desto mindre var der hele to Jon'er i spil til rollen.

Den ene var 'Two And A Half Men'-stjernen Jon Cryer, og den anden var 'Iron Man'-instruktøren Jon Favreau, som faktisk fik tilbudt rollen.

Ifølge Metro havde Favreau dog for travlt for travlt med andre projekter og takkede derfor nej tak.

Han fandt dog tiden til at spille den lille rolle som millionæren Pete Becker, der bliver kæreste med Monica.