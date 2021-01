Ole og hans pizzaer i Oles Gård fik ikke nogen investering med hjem fra ‘Løvens hule’, og det var lige sådan, det skulle være.

I seneste afsnit af 'Løvens hule’ kunne man se Ole fra den økologiske pizzaforretning ‘Oles Gård’ blive godt presset af løverne, der endte med ikke at investere i ham. Alligevel var det en god oplevelse for Ole at deltage i programmet og få vist sin virksomhed frem i bedste sendetid.

​»Jeg synes, det er en fed snak, vi har, det er jo en god flok derinde, og jeg synes, at de virker virkelig reelt interesserede og meget positive,« fortæller Ole til Realityportalen.

​ »Det jeg ville have gjort anderledes, det var at have besluttet, hvad jeg ville sige ja og nej til, inden jeg gik derind. Det havde jeg simpelthen ikke gennemtænkt. Jeg synes, jeg havde valgt den pris, der var den rigtige fra start,« forklarer han.

Glad for selv at bestemme

Dog ærgrer Ole sig ikke over, at han ikke fik nogen af løverne med på sin iværksætterejse.

»Hvis jeg skal være ærlig, så gør det ikke så meget, det må jeg indrømme. Også fordi det går egentligt ganske godt og fint fremad, jeg gør de ting, som jeg gerne vil og mangler ikke noget,« siger Ole.

»Jeg har det jo dybest set okay med, at det er mig, der bestemmer,« griner han.

Ole kunne ikke komme til enighed med løverne, der droppede at investere i ham

“Det vokser og vokser!”

Heldigvis går det også strygende for Oles Gård helt uden løvernes hjælp, for pizzasalget går støt fremad.

»Det vokser og vokser! Også på en måde, så vi stadig kan følge med og gør tingene på samme måde, som da vi startede for fem år siden. Vi laver stadig tingene i hånden, vi bruger stadig kun økologiske råvarer, vi står stadig i vores brændeovnsfyrede ovn og laver pizzaerne. Det er jeg sgu meget stolt over,« fortæller Ole, der i dag har omkring 10 medarbejdere ansat i sin produktion.

Derudover er Oles pizzaer også kommet ud i hele landet, hvor nu over 200 butikker sælger hans produkter.

»Og når det er gået så godt, så er det også meget fedt at kunne sige, at det er stadigvæk mig, der ejer 100% af virksomheden. Det betyder, man har skubbet sig helt herhen på egen hånd – selvfølgelig sammen med nogle gode medarbejder og sammen med en god familie, der har hjulpet,« understreger han.

Næste skridt

Ole har også det næste skridt for virksomheden klar.

»Der ligger en masse nye ting i skuffen, som jeg glæder mig til at tage op. Det er produkter, som relaterer sig til pizzaen, men især det her med at tænke mere grøntsagsbaseret, det er også noget af det, vi synes er interessant,« forklarer Ole, der også stadig prioriterer at være den på gården, der hver dag skal fodre grisene for at bevare jordforbindelsen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.