Der er sket en hel del med Michele, siden vi sidste gang så hende i det populære TV3-program.

Michele på 25 år er endnu engang tilbage i ‘Mit plastikmareridt’ i håb om, at hun får tilbudt den maveskindsoperation, hun drømmer om.

Sidste gang Michele mødte kirurgerne var det fordi, hun var utilfreds med resultatet fra en tidligere maveskindsoperation. Men mødet gik dog ikke, som hun havde håbet på.

Kirurgerne valgte dengang at sende Michele hjem med et godt råd om, at hun skulle tabe sig for at løse sit problem med det uønskede bildæk.

Michele er nu tilbage, efter hun har taget kirurgernes gode råd til sig, og har tabt over ti kilo – men Michele er stadigvæk ikke tilfreds med udseendet på sin mave:

»Nu er jeg ked af, at mit ar er som gardiner på maven,« siger Michele i afsnittet.

Fordi Michele er ked af udseendet på sin mave, bruger hun altid stram ind-trusser, der holder maven på plads, når hun skal have bukser på, hvilket gør, at hun tit får ond i maven.

Men får Michele nu den operation, hun drømmer om, efter hun har lyttet til kirurgernes god råd, eller må hun endnu engang gå hjem med et godt råd?

