Når finalen ved Eurovision i Liverpool løber af stablen lørdag, kommer der ikke en besked fra Ukraines præsident Zelenskyj.

Det oplyser EBU (European Broadcasting Union red.)

Flere havde ellers regnet med, at præsidenten ville tale, da Ukraine sidste år vandt konkurrencen og i år er direkte i finalen.

Men det kommer han ikke til.

EBU har nemlig valgt at afvise Zelenskyjs anmodning om at tale ved konkurrencen.

Det gør de i en pressemeddelelse.

'Eurovision Song Contest er et internationalt underholdningsshow, og det er omgivet af strikse regler og principper, hvilket det har været siden dets oprindelse. En af disse hjørnesten er, at konkurrencen er upolitisk,' lyder det indledningsvist.

'Derfor kan man ikke komme med politiske budskaber i programmet.'

Ifølge EBU har Zelenskyj ønsket at tale til publikum under konkurrencen, men selvom der ifølge EBU er tale om 'gode intentioner', så kan man ikke give lov til sådan en tale under showet.

Det er BBC der afholder showet i Liverpool, fordi det med krigen i Ukraine ikke er muligt for landet selv at afholde showet.

Ifølge EBU kommer showet lørdag til at være fyldt med referencer til Ukraine, og man har hyret 11 ukrainske artister til at optræde under showet.

Der vil også været 'postkort' fra lokationer i Ukraine.

'Vi tror på, at det vil være den bedste måde at vise og fejre Ukraines sejr ved Eurovision i 2022 og vise, at vi holder sammen gennem musik i disse svære tider,' lyder det i meddelelsen.

Danmark kommer som bekendt ikke til at være repræsenteret ved konkurrencen lørdag.

Reiley røg ud ved semifinalen og havde efterfølgende ingen ord til den danske presse.