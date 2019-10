Der var tysk tema i 'Den store Bagedyst' lørdag aften, og det kom deltageren Louise Jensen til gode i den hemmelige udfordring, som hun skøjtede lige igennem.

»Jeg ved ikke, om jeg synes, det var snyd. Jeg havde en fordel i den her, og jeg synes, mange af de andre har fordele i de andre. Sådan vil det altid være,« smiler den 37-årige deltager.

I ugens afsnit fik bageteltet fint besøg af Enie van de Meiklokjes, vært på den tyske bagedyst, 'Das grosse Backen'. Hun skulle på tysk instruere de ni deltagere i, hvordan man laver en svane af vandbakkelse.

Det tyske sprog forvoldte flere af deltagerne problemer. Men Louise Jensen var godt tilfreds med udfordringen.

Den tyske tv-vært Enie Van De Meiklokjes læste en opskrift op for deltagerne - på tysk.

Faste seere af programmet vil nemlig huske et tidligere afsnit, hvor den 37-årige tandlæge fortæller, at hun taler flydende schweizertysk.

Hun har nemlig tidligere boet to år i Schweiz, hvor hendes mand i øvrigt også er fra.

»Da jeg blev færdiguddannet, var det lidt sørgeligt, at det bare var det. Det havde været et eventyr for mig at gå på tandlægeskolen, så det ville da blive for kedeligt at sætte mig et eller andet sted og bare lave tænder. Der skulle ske noget nyt. Så jeg blev tilbudt at arbejde hos en dygtig dansk tandlæge i Schweiz, og så sagde jeg ja. Man skal prøve noget nyt en gang imellem uden at tænke for meget. Det hele skal nok løse sig,« siger Louise Jensen til B.T.

I lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst' vandt Louise Jensen både mesterbagerforklædet og den hemmelige udfordring, efter at hun til perfektion havde fulgt opskriften, som blev læst op på tysk.

»Jeg har aldrig bagt strudel, men har spist det masser af gange. Det er sådan noget rigtig skitursmad, hvor man holder ind ved en lille hytte og får en kop te med sprut i og en strudel. Det smager da skønt,« siger Louise Jensen.

»Jeg havde det helt afslappet med det og tænkte ikke over, at hun talte et andet sprog. Det kunne lige så godt have været dansk i mine ører. Når jeg besøger min svigerfamilie i Schweiz, så er alle film jo synkroniseret til tysk, så jeg er vant til at høre sproget. Og så fokuserede jeg bare så meget på den opgave, at jeg ikke tænkte over, hvilket sprog hun talte. Jeg kunne godt høre på de andre, at de var i tvivl om, hvad der blev sagt, men jeg var selv meget fokuseret,« siger Louise Jensen.

Heller ikke DR vil ligefrem kalde det snyd, at Louise Jensen er flydende på tysk, men erkender alligevel, at ugens udfordring har været nemmere for hende.

»Det er da rigtigt, at der er en lille fordel, hvis man er god på tysk, og det er jo også derfor, vi har lavet udfordringen og inviteret en tysker,« siger Søren Olsen, redaktør på 'Den store Bagedyst'.

Ifølge redaktøren er det tyske program og den hemmelige udfordring nemlig lavet for at få danskerne til at forholde sig til, at vi er afhængige af at kunne kommunikere med vores nabolande.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til den tyske opskrift undervejs, fortæller redaktøren på 'Den store bagedyst'.

Sidste år var der svensk tema i 'Den store bagedyst', og senere på sæsonen vil man kunne opleve britisk tema, afslører DR-redaktøren.

Han tilføjer, at deltagerne fik lov til at stille spørgsmål undervejs, hvis de ikke fik fat i alle tyske gloser. Det er bare ikke kommet med i programmet.

»Vi har planlagt udfordringerne, inden deltagerne er fundet, så når vi får nogen, der passer bedre til en udfordring end andre, så er det tilfældigheder,« siger han.

»For et par år siden havde vi en yngre fyr med, Anthon, som virkelig havde det svært med geometri, former og figurer, så det var en totalt stopper-konkurrence for ham, da de skulle lave et flettet brød. Den udfordring havde vi heldigvis planlagt inden, for ellers ville det jo være det samme som at lægge et benspænd ind for ham.«