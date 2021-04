Når værterne på 'Aftenshowet' byder velkommen i den kommende periode, bliver det med spritnye ansigter.

For Ulla Essendrop og Mette Bluhme Rieck kommer ikke til at være værter på DR-programmet i den kommende periode.

Derimod bliver der plads til Nola Grace Gaardmand og Josefine Høgh, som begge er værter på DR i forvejen. Det skriver DR.

»Nola Grace Gaardmand og Josefine Høgh springer til, fordi især Ulla Essendrop, men også Mette Bluhme Rieck er lånt ud til 'TV-Avisen Morgen' og til DRs sportsdækning i sommer,« forklarer DRs programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar, Lisbeth Langwadt.

Ny vært på 'Aftenshowet' er Nola Grace Gaardmand.

Det var dog kendt, at Josefine Høgh skulle tage over for Ulla Essendrop, da hun allerede har brugt flere aftener på showet som stand-in for Ulla Essendrop, men det nye er, at Josephine Høgh også for lov til at fortsætte i den kommende periode.

Det har dog været hidtil ukendt, at Nola Grace Gaardmand også ville være til at finde i værtsrollen.

Men det er ikke et helt uvant ansigt, som seerne har i vente.

For Nola Grace Gaardmand har gennem de seneste fire år været vært på 'Deadline', 'Sundhedsmagasinet' samt 'TV-Avisen Morgen', men skal nu debutere i det journalistiske talkshow, som bliver sendt fra Rådhuspladsen i København.