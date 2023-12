Vidste du, at Poul Bundgaard var tæt på at miste livet under optagelserne af 'The Julekalender'? Eller at der var rigtig øl i nissernes fadølsanlæg.

TV 2 genudsender igen i år De Nattergales 32 år gamle julekalender, og i den anledning løfter to af hovedpersonerne herunder sløret for en række ting, som du måske ikke vidste om 'The Julekalender'.

Eksempelvis hvordan dronning Margrethe – der er stor fan – reagerede, da hun mødte de fire bagmænd.

'The Julekalender' kort fortalt: Gertrud og Olufs hus findes stadig 'The Julekalender' fra 1991 handler om de tre nisser Fritz, Günther og Hansi, der rejser fra Canada til Danmark for at finde nøglen til en spilledåse, der kan redde nissen Gammel Nok fra at dø. Samtidig følger man det jyske kartoffelavlerpar Gertrud og Oluf Sand, som får besøg af københavneren Benny, der i virkeligheden er en ond nissehader – en 'nåsåer' – der er på jagt efter nisserne. De indvendige studiescener af nissernes hule og kartoffelavlernes hjem blev optaget i en garage ved instruktør Hans-Erik Saks gård i Hørning lidt udenfor Aarhus. I dag er gården lavet om til et stort kunstgalleri – til gengæld kan man stadig finde huset, der i introen blev brugt til at vise kartoffelavler-boligen set udefra. Huset ligger i byen Bjerager ved Odder, og den nuværende ejer fortalte for nylig til Stiften.dk, at han stadig hvert år i december får besøg af fans, der spørger, om det virkelig er her Gertrud og Oluf bor.

1. Den oprindelige idé

Hans Erik-Saks, der var med til at skrive og instruere 'The Julekalender', fortæller, at julekalenderen startede med at have titlen 'Den store klogebog'.

»Den var omdrejningspunktet for kampen mellem det gode og det onde. Vi jokede med, at det var kampen mellem nisserne og nosserne, men det blev som bekendt justeret og arbejdstitlen blev ændret til 'The Julekalender', fordi det lød mindre snørklet.«

2. Poul Bundgaard var i livsfare



Poul Bundgaard spiller i 'The Julekalender' nissen Gammel Nok, der ligger for døden.

Hans-Erik Saks fortæller, at de spurgte Poul Bundgaard, om han ville være med, fordi de tænkte, at det var fedt at have et stort navn 'på plakaten'. Samtidig skulle de kun betale ham for én optagedag.

I bogen 'The Julekalender book' har han tidligere fortalt, hvordan det var ved at ende galt, da en lysmand ved en fejl var kommet til at løsne en skrue, så en tung projektør pludselig styrtede ned mod Poul Bundgaards hoved, da han lå klar til optagelse i sin seng.

Projektøren stoppede halvandet meter fra den gamle skuespiller, der lige akkurat blev reddet af en line, der holdt fast i apparatet.

3. Bent Mejding var ikke førstevalg

I første omgang var det ikke den kendte 'Matador'-stjerne Bent Mejding, der indtalte de berømte intro-ord: 'Det var en mørk og stormfuld aften'.

»Vi havde først fået en indtaling, som ikke kunne bruges, da den lød for børne-tv-agtig. Vi måtte kassere den og ville gerne have indtaleren til at lyde, som ham i 'Matador',« fortæller Hans-Erik Saks om, hvorfor Bent Mejding endte som speaker.

Uffe Rørbæk og Viggo Sommer som nisserne Hans og Fritz. Foto: Steen Linde Vis mere Uffe Rørbæk og Viggo Sommer som nisserne Hans og Fritz. Foto: Steen Linde

4. Dronning Margrethes reaktion

Dronning Margrethe er fan af 'The Julekalender' (Se punkt 75 på denne liste) og har flere gange inviteret De Nattergale til at optræde til royale begivenheder.

Hans-Erik Saks mindes et møde med majestæten ved en reception hos TV 2 i Odense.

»Hun skamroste serien og citerede Gertrud. Det var fantastisk.«

5. Inspiration fra Gøg og Gokke

Carsten Knudsen fortæller, at han blev valgt til at spille Gertrud Sand, da hans stemme er den i De Nattergale, der kan gå op i de højeste toner.

Han mener ikke, at Gertrud er inspireret af nogen bestemt kvinde, til gengæld er hans nissekarakter Hansi en lille smule inspireret af Gøg – den tynde karakter fra comedy-duoen Gøg og Gokke.

6. Rigtig øl i hanerne

Når nisserne drikker øl i nissehulen, er der rigtig øl fra Ceres i fadølsanlægget.

Carsten Knudsen afviser dog, at de nogensinde blev fulde under optagelserne.

»Haha, nej, det var fyraftensøl,« fortæller han.

Carsten Kundsen som Gertrud Sand. Foto: Steen Linde. Vis mere Carsten Kundsen som Gertrud Sand. Foto: Steen Linde.

7. Sagde nej til 1.200 kys

Carsten Knudsen fortæller, at han engang fik et vildt tilbud, hvor han skulle optræde som Gertrud Sand til et stort julefrokostarrangement.

»De mente, jeg skulle stå i en døråbning klædt ud som Gertrud med en mistelten hængende over mig, og så skulle samtlige 1.200 gæster i hallen komme og kysse mig. Jeg sagde nej tak.«

8. Derfor kom der aldrig en to'er?

Hans-Erik Saks fortæller, at man tit har talt om at lave en fortsættelse af 'The Julekalender', men de har altid sagt nej.

»Det var senest for et år siden, hvor et norsk produktionsselskab ville købe rettighederne til at lave en opfølgning. De finske ville også lave en to'er, men vi sagde nej. Vi tror en to'er vil blive en skuffelse.«