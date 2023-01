Lyt til artiklen

Kan Kaputu familien gøre det igen?

I 2016 vandt Embrace-søstrene Anilde og Azilda Kaputu 'X Factor' med hjælp fra coach Remee.

Nu er det lillesøsters tur.

Det yngste medlem i Kaputu-søskendeflokken, 24-årige Arilde Kaputu, dukkede pludselig op i årets sidste auditionprogram og bjergtog dommerne med sin sang.

'Det er det bedste, vi har set i dag,' lød det blandt andet fra dommer Kwamie Liv.

'Fuck, hvor var det fedt,' lød det videre fra Simon Kvamm, inden Thomas Blachman til sidst tog hende med på sit sixchair-hold.

»Det var helt surrealistisk,« fortæller Arilde til B.T. og fortsætter:

»Jeg var virkelig nervøs, inden jeg kom ind og blev meget overvældet af deres fine kommentarer.«

Arilde til sin 'X Factor'-audition. Foto: TV2 Vis mere Arilde til sin 'X Factor'-audition. Foto: TV2

Og det VAR stort for den unge sangerinde at gå videre.

Lige siden hendes storesøstre vandt 'X Factor', er hun blevet genkendt på gaden, som 'dem der vandt 'X Factors' lillesøster', så det var fedt, at kunne vise sit eget talent frem, fortæller hun.

»Jeg synger kor for afrobeat-kunstneren JJ Paulo, hvor vi blandt andet har spillet på Roskilde Festival. Det nyder jeg rigtig meget, men jeg har fundet ud, af at jeg gerne vil endnu mere med musikken, og så bliver man jo nødt til at gøre sit.«

Hun bor i Aalborg, hvor hun læser til pædagog og arbejder sideløbende med social marketing for en bar i Jomfru Ane Gade.

I efteråret følte hun så endelig, at hun havde ordentlig tid til at give 'X Factor' en chance - og faktisk har hun været med én gang før.

»Jeg var med samme år som mine søstre, hvor jeg stillede op i en gruppe med nogle gymnasiepiger. Vi var lige startet på musiklinjen og tænkte, at det var sjovt at prøve,« husker hun tilbage og tilføjer, at hendes gruppe dengang røg ud i den daværende fivechair-runde, så nu er der mulighed for revanche.

Hun giver sine forældre æren for, at Kaputu-familien indtil videre har klaret sig over middel i 'X Factor'.

»De har altid gået meget op i musik og præget os den vej. Min far tog os blandt andet med ud og synge med det samme, vi selv kunne stå.«

Embrace, da de vandt 'X Factor' i 2016. I dag optræder de under navnet Kaputu. Foto: Emil Hougaard Vis mere Embrace, da de vandt 'X Factor' i 2016. I dag optræder de under navnet Kaputu. Foto: Emil Hougaard

Hvad sagde dine søstre, da du fortalte, at du var med i 'X Factor' i år?

»De blev rigtig overraskede. Jeg fortalte dem det først en uge før, det blev vist på tv, så først var de helt i chok, men nu er de bare glade på mine vegne,« slutter Arilde og tilføjer, at hun er særligt glad for, at hun er kommet med på Thomas Blachmans sixchair-hold.

»Han er jo den eneste dommer, der var med, da mine søstre vandt. Han var meget glad for dem, så jeg er glad for at kunne vise ham, at jeg også kan synge.«

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':