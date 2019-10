Ovenpå sagen mod Anthon Edwards Knudtzon - den ene halvdel af Citybois - valgte TV 2 torsdag at stryge duoens optræden fra det store 'Knæk Cancer'-show lørdag.

Men nu kan B.T. afsløre, at der er fundet en afløser.

Sanger Nicklas Sahl har nemlig sagt ja til at optræde i stedet for popduoen.

Nicklas Sahl fik sin helt store debut med sangen 'Hero', der blev udsendt i 2018. Siden har han udgivet singler som 'New Eyes' og 'Planets', der er blevet spillet flittigt i radioen.

Den 21-årige sanger spillede sin første koncert på Ideal Bar i København, og siden har han optrådt på både Smukfest og Musik i Lejet, ligesom han også har været nomineret til en GAFFA-pris i kategorien 'Årets nye danske navn'.

Og lørdag står han altså på scenen, når det store indsamlingsshow løber af stablen for at sætte fokus på kræftsygdomme - og indsamle penge til bekæmpelsen heraf.

Det sker, efter TV 2 torsdag blev bekendte med, at Anthon Edwards Knudtzon fredag skulle stille for retten i Københavns Byret. Her var han tiltalt i den omfattende Umbrella-sag.

»Vi har ikke tidligere været bekendt med retssagen, men er først blevet gjort opmærksom på den i dag (torsdag, red.). Vi har været i dialog med Citybois og deres management og har i fællesskab besluttet, at Citybois ikke er at finde på scenen til ’Knæk Cancer Live’ på lørdag,« skrev TV 2-redaktør Nicolaj Nybo Hansson i en mail til B.T.

Fredag oprandt dagen for retssagen så. Her var Citybois-medlemmet tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraffer omhandlende deling af børneporno og blufærdighedskrænkelse.

Domsmandsretten fandt ham skyldig i førstnævnte og idømte ham 20 dages betinget fængsel.

B.T. har efterfølgende forsøgt at få en kommentar om dommen fra Anthon Edwards Knudtzon, men hverken han eller hans manager har ønsket at udtale sig.

Det har således heller ikke været muligt at få at vide, om dommen vil få konsekvenser for fremtidige optrædener.