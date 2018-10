Der er én ting, som den udstemte deltager fortryder ved sin deltagelse.

Sammenlægningen er nået i årets udgave af ‘Robinson Ekspeditionen’, og nu kan deltagerne for alvor begynde at se frem til de individuelle kampe før den endelige finale. Desværre måtte to deltagere sige farvel i aftenens afsnit, inden sammenlægningen blev en realitet.

Først måtte Ulrik rejse hjem til Danmark, da han tabte dødskampen til Türker, og efterfølgende måtte Emilie se sig selv stemt ud i det sidste øråd som to hold. Og det er med blandede følelser, at hun nu forlader ekspeditionen.

»Jeg har det faktisk okay med at være ude. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det sker dagen før sammenlægningen, for det var et personligt mål for mig at nå dertil, men jeg er afklaret med det. De sidste par afsnit bød ikke på andet end nederlag, og jeg må indrømme, at jeg til sidst havde mistet modet lidt,« fortæller Emilie, der heller ikke var overrasket over, at stemmerne faldt på hende.

»Inden ørådet tænkte jeg, at der var omkring 80 procent chance for, at jeg ville ryge ud. Men jeg tænkte alligevel, at der var en lille mulighed for, at de ville stemme på Karina. Men nej, som man også kan se på skærmen, så det var ikke noget, der overraskede mig, efter jeg ikke vandt dysten.«

Fortryder manglende dødskamp

Selv om Emilie formåede at komme langt i årets udgave af ‘Robinson Ekspeditionen’ og altså næsten nåede til sammenlægningen, så fik hun ikke oplevet en dødskamp. Hun havde ellers mulighed for at tage en i aftenens afsnit, mens hun også tidligere havde chancer for at komme af sted.

»Jeg fortryder ikke, at jeg ikke tog dén dødskamp, men jeg fortryder nok lidt, at jeg slet ikke tog en. Jeg havde også sagt, at jeg gerne ville tage en tidligere – blandt andet i sidste afsnit. Men der sker meget, som man ikke ser på kamera, og Morten og Melis snakkede meget om, at de vildt gerne ville af sted,« siger Emilie og fortsætter:

»Jeg sagde også, at det ikke var sådan, at der skulle stemmes eller noget, så en af de andre skulle tvinges af sted. For så skulle jeg nok have taget den. Men de ville meget gerne og snakkede meget om det, og så fik de lov til det. Men når jeg ser tilbage, så fortryder jeg lidt, at jeg ikke var af sted. Det ville jeg gøre anderledes, hvis jeg kunne.«

Alligevel er hun samlet set godt tilfreds med sin egen præstation i årets ekspedition.

»Jeg spillede mit spil, og jeg kom langt med det. Det er jo dét, det handler om. Så vil nogle måske sige, at jeg fedtspillede meget, men jeg kom langt med mit spil, fordi der ikke var nogen, der stemte mig ud. Så på det personlige plan må jeg have gjort noget rigtigt.«

Overrasket over klipning

Emilie ser tilbage på ‘Robinson Ekspeditionen’ som en god oplevelse, men selv om hun skulle få chancen igen, så har hun ingen planer om at rejse af sted.

»Nej, jeg vil ikke tage af sted igen. Jeg må sige, at jeg blev meget overrasket over, hvordan det hele foregik. Det var mere opstillet, end jeg havde forventet, og jeg er også overrasket over, hvordan de har klippet det sammen. Man kan godt se, at produktionen har deres favoritter, og hvis ikke man er en af dem, så skal man tænke meget over, hvad man siger,« fortæller Emilie, der peger på Türker som en af produktionens favoritter.

Hun slår dog fast, at hun ikke sidder derhjemme og er sur og bitter på TV3.

»Det er ikke, fordi jeg er utilfreds, og alt på skærmen har jeg jo gjort og sagt. Men de tager mange gange tingene ud af kontekst, så det kommer til at virke anderledes. Men jeg vil sige, at jeg er mere overrasket end utilfreds.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.