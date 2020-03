Nordisk FIlm er lige nu i gang med at optage den næste 'Afdeling Q'-film 'Marco Effekten' i Tjekkiet. Her følger man med spænding den aktuelle corona-spredning, der også kan ramme den danske filmbranche hårdt.

I Danmark har statsminister Mette Frederiksen foreløbigt opfordret til at undgå forsamlinger over 1.000 mennesker. I Tjekkiet har man taget skridtet videre og nu forbudt forsamlinger på over 100 mennesker.

Får det konsekvenser for det udstationerede danske filmhold?

Ikke indtil videre, lyder det fra producent Mikael Rieks, der siden januar har været i Prag med det danske 'Afdeling Q'-hold.

»Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler og følger myndighedernes retningslinjer, men det er også sjældent, vi er over 100 mennesker samlet. Vi er heldigvis ikke ramt endnu,« fortæller Mikael Rieks til B.T.

Nordisk Film har som bekendt overtaget rettighederne til at filmatisere Jussi Adler-Olsens populære krimibøger. På det nye hold finder man skuespillere som Sofie Torp, Zaki Youssef og ikke mindst Ulrich Thomsen, der har overtaget rollen som vicekriminalkommissær Carl Mørck fra Nikolaj Lie Kaas.

Mikael Rieks fortæller, at de har skruet op for alt, hvad der har med hygiejne at gøre, og har en lægestab klar til at tjekke filmholdet, hvis der er det mindste.

»Jeg har aldrig set så meget håndsprit og sæbe. Hvis folk skulle blive syge, har vi vores medicinske stab, og så ryger de videre til myndighederne for at blive tjekket for smitte.«

Mikael Rieks (t.v.) til Oscar-fest med 'Under Sandet'-holdet i 2017. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Mikael Rieks (t.v.) til Oscar-fest med 'Under Sandet'-holdet i 2017. Foto: CHRIS DELMAS

Han fortæller, at hvis alt går efter planen, er de færdige med optagelserne i Prag inden for de næste to uger. Herefter fortsætter de i Danmark. Hvis det ikke var fordi, de var de var kommet så langt med arbejdet, var de nok ikke startet op.

»Så ville jeg nok udsætte det hele af den simple årsag, at man ikke ved, om man kan gennemføre,« fortæller Mikael Rieks, der stadig satser på at holde køreplanen og have biografpremiere på 'Marco Effekten' til efteråret.

»Det håber vi på, medmindre corona-spredningen fortsætter, og biograferne lukker. Det sker jo time for time nu. Den nye 'Bond'-film er blevet udskudt, så det kan jo ske for selv de bedste. Vi holder hovedet koldt og håber på, det ikke sker. Sker det, så må man tage den derfra, der er ikke så meget andet at gøre.«

Mikael Rieks kan ikke svare på, hvilke konsekvenser det kan få, hvis den aktuelle corona-sitaution eskalerer og går ud over filmoptagelserne. Heller ikke om en eventuel forsikring dækker.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Det kommer an på, hvilket scenarie man er ude i. Det er myndighederne, der bestemmer. Indtil videre kører vi hvert fald på.«

'Marco Effekten' instrueres af Martin Zandvliet, der tidligere har stået bag 'Dirch' og den Oscar-nominerede efterkrigsfilm 'Under sandet'.

De første fire film i 'Afdeling Q'-serien blev produceret af Zentropa og solgte alle omkring 700.000 biografbilletter - den seneste, 'Journal 64' fra 2018, toppede med 749.000 solgte biletter.

Nordisk Film har planlagt i alt seks nye film i serien.