Silas Holst har danset sin indtil videre sidste dans i 'Vild med dans'.

Sammen med Lise Rønne fik han danset sig til en andenplads i årets sæson, mens vinderne som bekendt blev Jimilian og Asta Björk.

Silas Holst afslørede allerede for uger tilbage, at han ikke længere skal være en del af programmet.

Tidligere har han fortalt, at afskeden blandt andet skyldes et misforhold mellem måden, han og dommerne ser dans på, men efter finalen åbnede han op for endnu en grund.

»Der er simpelthen så mange journalister, der den her sæson har skrevet, at jeg er en dramaqueen, at jeg er stormet ud af studier, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er løgn, det er jeg ikke.«

»Det er også en af grundene til, at jeg stopper. Jeg kan ikke holde til at blive gjort til syndebuk for de her ting, jeg ikke gør. Jeg kan ikke holde til det mere.«

Nu skal han i stedet bruge tiden på sine to børn, og så skal han i gang med forberedelserne til en boyband-turné, som starter næste år.

Det kan dog være, at vi får den rutinerede danser at se igen i 'Vild med dans'-regi.

Britt Bendixen, den mangeårige dommer, tog nemlig også sin afsked med programmet efter denne sæson.

Dermed er der en ledig plads i dommerkabalen, og Silas Holst har tidligere udtalt sig overordentlig positivt om muligheden for at udfylde den.

»Jeg ville elske det,« sagde han i fredags det niende liveshow af 'Vild med dans'.

Om det så går sådan, må tiden vise, men helt sikkert er det, at 'Vild med dans' vender tilbage til skærmen næste år. Det har TV 2 allerede meddelt.

»Hvis der bliver en ledig plads, vil jeg se det som en kæmpe ære at få lov til at sidde der, og jeg synes jo også, at Marianne (Eihilt, red.) er en vidunderlig dommer, som har et dejligt sprog, som også nydanserne forstår, og det er nok også, fordi hun selv har stået på gulvet og ved, hvad man har gået igennem i en uge i træningslokalet, som den eneste i det panel.«