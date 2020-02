Allan Sørensen fra 'Robinson' er faldet tilbage i sit gamle stofmisbrug, men han har bestemt ikke opgivet håbet.

I 2018 deltog 46-årige Allan Sørensen i ‘Robinson Ekspeditionen’.

Selvom han røg ud som den første, så nåede han at gøre et solidt indtryk med sin ærlige fortælling om sit hårde liv, der både har budt på stoffer, hjemløshed, kriminalitet og fængsel.

I mere end 30 år levede Allan som misbruger, men kriminaliteten lagde han bag sig, da han for 14 år siden blev far til en pige. Stofferne blev han også kvit, og han har fået tag over hovedet.

Men desværre er Allan den seneste tid faldet tilbage i sin gamle, dårlige vane med stoffer.

»Hvor forfærdeligt det end er, så har jeg været i tilbagefald i misbruget,« indrømmer Allan ærligt til Realityportalen.

Går i behandling i dag

Heldigvis er Allan klar over, at han har brug for professionel hjælp til sit stofmisbrug, så derfor går han fra i dag af i døgnbehandling hos ‘Det gode liv’ i Midtjylland.

»Jeg har faktisk fået andre derhen, da de havde tilbagefald. Ironisk nok, har en af dem så nu fået mig afsted,« fortæller han.

Døgnbehandling betyder, at Allan vil opholde sig på sit jyske behandlingssted døgnet rundt, væk fra hans vante gang i Københavnsområdet, så han har ro til at arbejde på at få det bedre og kunne fortsætte sit liv uden stoffer.

Typisk vil en døgnbehandling for stofafhængighed vare mellem fem og otte uger, men en tilbagefaldsbehandling, som det Allan skal i, er gerne kortere og kombineres ofte efter lidt tid med en ambulant behandling, hvor man vender tilbage til sin normale hverdag, men samtidig fortsat er i løbende kontakt med behandlingscenteret.

Allan er meget positiv overfor sin kommende indlæggelse, og han er overbevist om, at det vil hjælpe ham på ret køl.

»Den bedste beslutning, jeg tog, var at overgive mig,« lyder det fra Allan.

Har du, eller nogen du kender, problemer med misbrug, kan du anonymt og gratis kontakte Behandlingscenteret Tjele døgnet rundt på 78 76 06 32.

Besvimede i brugsen

Det er selvfølgelig ikke risikofrit at tage stoffer. Det mærker Allan desværre også konsekvenserne af, da han de seneste knap to uger har oplevet en kraftig svimmelhed, som han tror skyldes hans genoptagede misbrug.

»Lige siden jeg startede det igen (misbruget, red.), begyndte jeg at få smerter i øret og svimmelhed. Det samme gjorde ham, jeg bor hos også. Vi var i fælles misbrug,« forklarer Allan.

Første dag symptomerne slog til, endte det med, at Allan besvimede, da han var ude og handle, hvorefter han blev hentet med ambulance og kørt på Bisbebjerg Hospital. Siden da har Allan været til læge flere gange.

»Lægen mener, det er øresten, jeg har min tvivl. Jeg tror jo, at stofferne har været skyld i det her,« forklarer Allan.

Selvom han har fulgt lægens anvisninger om, hvad der kan behjælpe øresten – blandt andet at sove i en siddende position – så har det desværre ikke hjulpet.

Men heldigvis er der også læger og sygeplejersker til stede på det behandlingssted, han i dag tager på, og de vil kunne hjælpe ham videre med hans symptomer.

