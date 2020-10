'Vild med dans' handler ikke om, hvem der er bedst til at danse. Det mener i hvert fald Jens Werner, hvis egen personlige nydanser-favorit aldrig selv vandt programmet.

»Jeg ved godt, det ikke er særlig pænt af mig at sige, men jeg bliver mindst lige så underholdt af dem, der ikke kan danse, som jeg bliver professionelt tilfredsstillet af dem, der kan.«

Det fortæller 'Vild med dans'-dommeren i ugens udgave af B.T.s podcast mediemagasinet 'Q&Co', hvor vært Henrik Qvortrup har inviteret ham ind for at tale om, hvordan TV 2-programmet fortsat kan være en succes efter 17 sæsoner – den del kan du blandt andet høre i playeren herover.

Ifølge Jens Werner er én af forklaringerne, at casterne vælger nydansere, der spænder bredt, så der er større chance for, at seerne kan finde én, de kan identificere sig med. Han afviser dermed, at man vælger de kendte mennesker, ud fra hvem der danser så dårligt, at de kan skabe lidt ufrivillig underholdning i bedste sendetid.

Dommere Marianne Eihilt, Britt Bendixen, Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner. Sæsonpremiere på Vild med dans på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 2. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest)

Casterne tester nemlig ikke de kendte deltageres danseevner på forhånd, fortæller han.

Derfor kunne man ikke have forudset den opstandelse, som den tidligere fodboldspiller Allan Simonsen endte med at skabe, da han i 2013 dansede sig videre i programmet uge efter uge og opnåede en overraskende tredjeplads, selv om han siden er blevet kaldt den dårligste danser, der nogensinde har deltaget i programmet.

Jens Werner var også frustreret over, at seerne tilsyneladende elskede den stivbenede underdog så højt, at han gang på gang blev reddet af sms-stemmer, efter at dommerne havde placeret ham i bund.

Ikke fordi, han ikke kunne danse – men fordi han ikke syntes at være i stand til at udvikle sig, siger Jens Werner i 'Q&Co', da Henrik Qvortrup påpeger, at han dengang virkede som en, der syntes, det var meget træls.

Allan Simonsen og Sofie Kruuse fik en overraskende 3. plads i 2013. Foto: Betina Garcia

»Det syntes jeg, og det synes jeg stadig. Det står jeg gerne ved. Jeg har nu været i branchen i 50 år, og jeg er opvokset med at bruge min faglighed og viden til nogen, der vil lytte. Så var det frustrerende, at han dansede med en... Det var ikke frustrerende, at han dansede med Sofie Kruuse, men det var frustrerende, at han ikke kunne blive bedre fra uge til uge,« siger han,

»Og jeg tillod mig så at gå direkte fra min plads i dommerpanelet og ned på gulvet for at rette på nogle ting ved holdningen, og hvordan han skulle stå, og det blev jeg ikke særlig populær på. Men nok var nok. Nu skulle manden mærke, hvordan det skulle være. Det var ikke hans skyld, at han kom så langt – det var en stemning.«

Omvendt begejstret var Jens Werner for tidligere letvægstsroer og en del af 'Guldfirere' Eskild Ebbesen, som blev nummer to i anden sæson i 2005. Her blev han på målstregen slået af skuespiller David Owe.

Jens Werner tøver dog ikke med at kalde roeren for den bedste, der nogensinde har deltaget i 'Vild med dans'. Netop fordi, han lyttede og blev bedre.

Marianne Eihilt og Eskild Ebbesen, da de dansede sammen i 2005. Foto: Mogens Flindt

»En fantastisk indstilling til det at lære. En fantastisk indstilling til det at udføre, så godt man kan. Han lagde bare fra kaj fra start. Ham husker jeg som værende den bedste,« siger Jens Werner om Eskild Ebbesen, der dengang dansede med hans nuværende dommer-kollega Marianne Eihilt.