Nukâka Coster-Waldau må se 'Vild med dans' fra sofaen fredag aften. Corona har forstyrret produktionen, hvilket går ud over den 49-årige skuespiller, der ærgrer sig over hele situationen.

»Det er helt sikkert et stik i hjertet – men det er den helt rigtige beslutning.«

Torsdag blev dagen, hvor én positiv coronatest satte gang i et større spektakel. Nukâka Coster-Waldau fortæller til B.T., at hende og dansepartner Silas Holst var i fuld gang i træningslokalet, da nyheden indtraf.

»Vi arbejdede videre, som om vi skulle være med. Der skulle jo gå fire døgn, før Silas med sikkerhed vidste, om han er smittet. Og det er lørdag,« siger Nukâka Coster-Waldau og tilføjer, at der blev holdt møder om hele situationen på Mastiff torsdag.

Nukaka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nukaka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest

Og efterhånden som situationen havde været oppe og vende, var der kun én løsning.

Nemlig at isolere sig og melde afbud.

»Verden raser, og det har da ligget i baghovedet, hvornår det ville ramme 'Vild med dans'. Nu er jeg i tredje led og behøvede egentlig ikke gå i isolation, men sikkerheden kommer først uanset hvad.«

»Jeg er sikker på, man har haft alle mulige scenarier oppe og vende. Men alt andet ville have været uforsvarligt og forstyrret programmet.«

Ét af de scenarier TV 2 arbejdede med var, om Nukâka Coster-Waldau skulle tildeles en 'erstatningspartner', hvilket ikke var faldet i god jord hos nydanseren.

»Jeg er sikker på, vi nok havde løst det, men en dags varsel... Jeg havde slet ikke tænkt på den løsning, for det ville have været for sent. Det havde ikke været fair, og jeg ville have følt, at jeg skulle lægge en dans fra mig. Vi øver med den partner, vi nu kender.«

Nukâka Coster-Waldau bliver nu hjemme weekenden over – med undtagelse af en coronatest lørdag. Hendes mand og ældste datter har ikke været hjemme, så derfor er det kun Nukâka Coster-Waldaus yngste datter, der også må tage højde for corona.

Det måtte hun dog gøre i en ærgerlig forstand.

»Det var en rigtig ærgerlig dag. Hun fyldte 17. Hun skulle have haft besøg af seks venner. Og det er jo bare ærgerligt, at det går ud over forskellige ting, som folk glæder sig til.«

Nukâka Coster-Waldau tilføjer desuden, at de vil se tiden an. Bliver Nukâka Coster-Waldau testet positiv, lader datteren sig naturligvis også teste.

Og så håber og regner ​Nukâka Coster-Waldau med, at hun er tilbage i 'Vild med dans'-studiet næste fredag.