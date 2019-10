Som noget nyt kan seerne få lov at vælge tre af de sange, der skal med i det danske Melodi Grand Prix til marts.

Normalt er alle ti sange ellers udvalgt af garvede kræfter i musikmiljøet, og seerne får således først medbestemmelse under afstemningen til sidst i showet.

Men ikke denne gang.

»Vi har et ønske om øget musikalsk bredde i Dansk Melodi Grand Prix. Sangene i Dansk Melodi Grand Prix skal gerne blive endnu mere varierede end tidligere, så flere kan se deres musikinteresse afspejlet i showet,« siger DR’s radiochef Gustav Lützhøft i en pressemeddelelse.

I løbet af oktober vil P4s ni distrikter med kendte værter i spidsen og ved hjælp af regionale musikeksperter sætte fokus på, hvad en god sang bør indeholde.

Undervejs vil tre af sangene blive valgt med hjælp fra lytterne. En særlig distriktsjury med repræsentanter fra hvert distrikt skal nemlig udvælge ni sange, der i starten af januar gennem en afstemning bliver til tre af de sange, der skal medvirke i Dansk Melodi Grand Prix, lyder det fra DR.

Derudover vil man også bruge oktober måned på at opfordre danskerne til selv at sende sange ind til Melodi Grand Prix i håb om at vinde konkurrencen og adgangsbilletten til det europæiske Eurovision, som denne gang finder sted i Holland.

Fristen for at indsende sange er den 1. november.

Sidste års vinder Leonora med 'Love is forever'. Foto: Henning Bagger Vis mere Sidste års vinder Leonora med 'Love is forever'. Foto: Henning Bagger

Sidste år vandt 20-årige Leonora det danske grandprix og opnåede en 12. plads i Eurovision.

Efter at have lagt en sang-video på facebook blev hun kontaktet af DR, som ville have hende til at synge 'Love is forever', skrevet af grandprix-legenden Lise Cabble.

»Jeg tænkte: 'Kan det virkelig være rigtigt? Er det den rigtige video, de har set?' Jeg blev rigtig glad i hvert fald,« fortalte hun B.T. i den forbindelse.

Dansk Melodi Grand Prix bliver sendt fra Royal Arena i København den 7. marts.