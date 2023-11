Der var masser af ros til dette års vinder af 'Den store bagedyst' for hendes innovative brug af en sprøjtepistol til den ene kage i finalen.

Terese Sau Hansen kunne tage trofæet med hjem, men der er altså ikke lige så meget ros at hente fra Fødevarestyrelsen om hendes utraditionelle metoder til at glasere sin kage.

Det blev en sejr til Terese Sau Hanssen i den nyeste sæson. Foto: DR Vis mere Det blev en sejr til Terese Sau Hanssen i den nyeste sæson. Foto: DR

Der er nemlig tale om en sprøjtepistol fra Bosch, der normalt bruges til at sprøjte maling.

Og derfor fortæller Fødevarestyrelsen til B.T., at man ikke kan anbefale andre at bruge sprøjtepistoler fra et byggemarked til at lave kager.

»Vores råd til forbrugerne er: Don’t do this at home,« lyder opfordringen, der fortsætter:

»Sprøjtepistolen, som bliver brugt til at sprøjte glasur/glaze på kagen, er ikke egnet til at lave mad med. Det betyder, at potentielt sundhedsskadelige kemiske stoffer i pistolens tank, rør og dyser kan smitte af på glasuren, som sprøjtes på kagen.«

Derfor er rådet, at man dropper byggeredskaberne og holder sig til de remedier, der normalt bruges til bagværk.

»Fødevarestyrelsen anbefaler, at forbrugerne kun bruger egnede køkkenredskaber, kageforme og andre specialredskaber, købt til at lave mad med. Man kan for eksempel kigge efter glas- og gaffelsymbolet og læse brugsanvisningen.«

Det er ikke første gang, at Fødevarestyrelsen har advaret mod redskaber brugt i programmet.

Sidste år måtte de ud og sige, at det altså ikke var en særlig god idé at bruge tagrender og kabelskinner til at støbe chokolade i.

»Tagrender, kabelskinner og andre produkter, som normalt ikke bliver brugt i et køkken, men i byggebranchen, er sjældent egnede til at lave mad med,« lød det.