Adam Price er en glad mand.

Sidste afsnit af fjerde sæson af ‘Borgen’ har netop været sendt, og selvom seertallene ikke nåede samme højder, som da de første sæsoner blev sendt for ti år siden, så er han generelt set glad for modtagelsen.

»Jeg er rigtig tilfreds med, at ‘Borgen’ er ugens mest sete tv-program (B.T. spurgte Adam Price inden den seneste opgørelse, hvor ‘Borgen’ nu indtager andenpladsen efter ‘Forsvundne arvinger, red.). Det er en generelt kompliceret og alvorlig politisk serie, der også i den nye sæson er blevet yderligere kompleks og skildrer en konfliktfyldt verden,« fortæller han og tilføjer:

»Det vil som udgangspunkt altid være mindre bredt end de mest folkelige fortællinger. I de første sæsoner nåede ‘Borgen’ heller aldrig de seertal, som for eksempel ‘Krøniken havde.«

Forfatter, instruktør, restaurantejer og kok Adam Price. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Forfatter, instruktør, restaurantejer og kok Adam Price. Foto: Sofie Mathiassen

De tørre tal lyder:

Da man i 2013 afsluttede tredje sæson af ‘Borgen’, så 1,7 millioner danskere sæsonens sidste afsnit.

I denne sæson har ‘Borgen’ rigtig nok endnu engang været blandt ugens mest sete programmer, men nu har ‘kun’ cirka 750.000 set med.

Adam Price vil ikke sige, at han havde håbet på mere.

Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR

»Tv-seningen er blevet en meget vanskeligere størrelse at forholde sig til end i de gode gamle ‘flow-dage’, så jeg er personligt holdt helt op med at håbe eller forvente noget som helst,« forklarer han og tilføjer:

»‘Borgen’ har været ekstremt omdiskuteret og har virkelig været med til at sætte dagsordenen i de uger, hvor den har været sendt. Samtidig har ‘Borgen’ vist sig at have et langt liv, både da den var tilgængelig på Danmarks Radio, og nu hvor de første tre sæsoner ligger på Netflix.«

Adam Price fortæller derudover, at tilkendegivelserne fra den enkelte seer i år har været særlig positiv.

»Jeg har modtaget utroligt mange begejstrede henvendelser fra såkaldt ‘helt almindelige seere', og den nye sæson er nok den bedst anmeldte, så jeg kunne ikke ønske mig mere.«

Hvad synes du om fjerde sæson af 'Borgen'?

Adspurgt om han i dag ville have gjort noget anderledes i forhold til seriens indhold, måden man promoverede den og så videre, lyder svaret:

»Jeg er utrolig tilfreds med den nye sæson og ville ikke have lavet noget om, hvis jeg kunne.«

Om der kommer en femte sæson af ‘Borgen’, må tiden vise.

Adam Price vil i hvert fald ikke love noget.

»Uanset at ‘Borgen’ altid har fået ros for at kunne forudsige fremtiden, så er det meget svært for mig at spå om ‘Borgens’ fremtid’. Det er heller ikke min afgørelse, men det har da ikke skortet på opfordringer,« slutter han.