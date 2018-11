Du er vant til at høre hans stemme i æteren, og for nylig så du ham sandsynligvis også på de skrå brædder i 'Vild med dans'.

Og fra den 3. december skal du også se ham i Go' morgen Danmark. Der er selvfølgelig tale om 43-årige Adam Duvå Hall.

Det skriver TV 2.

Den garvede tv- og radiovært er især kendt for sine mange år hos P3, hvor han udgjorde et nærmest legendarisk makkerpar med Sara Bro i programmet 'Formiddagen med Adam og Sara'.

Men Adam Duvå Hall har også stået foran kameraet. Han har været vært på alt fra quizprogrammet 'Jeopardy' til Dansk Melodi Grand Prix. Og nu skal han altså underholde de mange a-mennesker i Danmark.

Til TV 2 fortæller han, at han glæder sig, og at han sagtens kan lægge den humoristiske tone fra sig, som ellers altid har været et af værtens varetegn.

»Jeg glæder mig til at lave noget, hvor jeg er oprigtig og kan være nysgerrig på en mere 'normal' måde. Jeg har jo lavet en del gak-fjernsyn- og radio, men vi bliver jo alle sammen ældre. Jeg har fået to børn, en kat og et rækkehus, og jeg interesserer mig for nogle andre ting end for ti år siden,« siger han.

Adam Duvå Hall erstatter Morten Ankerdal, der skal være vært på TV 2 SPORT.