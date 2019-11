DR's efterlysningsprogram 'Sporløs' tog i denne uge en uventet drejning, da det fraværende familiemedlem pludselig viste sig at være millionær.

36-årige Aclam Joram fra Horsens vidste indledningsvis blot, at hans far - en italiensk læge ved navn Giovanni De Virgillo - for mange år siden havde forladt hans mor, mens hun var gravid, da de begge boede i Tanzania.

Senere blev hans mor kærester med en dansk mand, de flytter til Danmark og i alle årene har Aclam Joram altså ikke kendt sin far - indtil nu.

For i 'Sporløs' lykkedes det på nærmest mirakuløs vis at finde frem til denne Giovanni De Virgillo, som, de finder ud af, tilhører den velhavende og indflydelsesrige Lancia-familie, der i 1906 grundlagde det ikoniske italienske bilmærke af samme navn.

Foto: Sporløs/presse

Programmet blev optaget tilbage i februar, og siden har Aclam Joram skrevet frem og tilbage med sin nyfundne far, fortæller han til B.T..

»Jeg har ikke været hjemme ved ham endnu, men vi er i gang med at planlægge, hvornår jeg skal ned til ham igen. Måske bliver det i næste måned. Vi tager det stille og roligt, for han har jo en familie,« fortæller Aclam Joram, der husker tilbage på mødet som en vild oplevelse.

»Han havde jo til at starte med sagt, at jeg ikke var hans søn, så da han alligevel ville mødes med mig, var jeg forvirret. Jeg vidste jo ikke, om jeg skulle møde min far eller en fremmed mand,« forklarer han.

'Sporløs'-vært Ditte Haue fortalte forleden til B.T., hvordan Aclam Joram talte med sin far i tre timer, og kom tilbage til tv-holdet med tårer i øjnene.

I bogen om Lancia-familien er der et barndomsbillede af Giovanni De Virgillo, som Ditte Hau og Aclam Joram forsøger at sammenligne med det eneste billede, den 36-årige har af sin far. Foto: Sporløs/presse

Aclam Joram fortæller, at faderen forklarede, hvad der var sket dengang i Tanzania:

»Han vidste ikke, at min mor var gravid, da han rejste. Hun skrev senere til ham, at hun var gravid, og så havde han svaret, at han ville sende hende nogle penge, og så måtte hun bestemme, om hun ville beholde mig eller ej.«

Han blev meget berørt over situationen:

»Det var for vildt. Jeg troede næsten ikke på det. Jeg havde gået i 35 år og ikke kendt min far, og så kan jeg pludselig sige i dag, at min far bor i Italien.«

De har ikke fået foretaget nogen DNA-test, der beviser, at de er i familie, men Aclam Joram er ikke i tvivl.

»Jeg spurgte ham, om han var sikker på, at han var min far, og han sagde ja. Vi ligner også lidt hinanden - mine børn ligner ham faktisk ret meget.«

Aclam Joram ved ikke, om hans far har fortalt sin familie om ham. Han ved heller ikke, om han nu står til at arve en masse penge.

»Det har vi ikke snakket om. Han er en klog mand og vil gerne lære mig at bedre at kende og se, om jeg bare er kommet for pengenes skyld. Det forstår jeg godt. Jeg ville have gjort det samme, men sådan er det slet ikke. Det handler slet ikke om penge for mig,« slår han fast og tilføjer:

Aclam Joram er rørt, efter han i programmet møder sin far for første gang. Foto: Sporløs/presse

»Men jeg ved, at han synes, at jeg er en god dreng.«

I første omgang regner Alcam Joram med at holde jul i Danmark, og så må tiden vise, hvor meget kontakt han får med sin nye familie.

Ifølge bogen 'Lancia and De Virgillio' blev hans fars side af familien en del af Lancia-dynastiet, da en ung ingeniør ved navn Luigi De Virgilio først blev ansat i firmaet i 1939 og siden giftede sig med familieoverhovedet Giovanni Lancias datter.

Aclam bor i Horsens med sin kone og tre børn.