Hvem er bedst, kaninen med de knaldrøde laserlys i øjnene eller rådyret med gasmaske og guldhandsker?

Så absurd lyder et af spørgsmålene i USAs nyeste realityshow, 'The Masked Singer', der havde tv-premiere natten til torsdag.

Sangkonkurrencen, der er 'oversat' fra den sydkoreanske original, 'King of Mask Singer', kan med garanti få ethvert medlem af det seksuelle mindretal Furries helt op på dupperne. Og opskriften er lige så enkelt, som den er skruptosset.

En af de maskerede deltagere i realitykonkurrencen 'The Masked Singer'. Foto: Fox

Diverse kendisser inden for både sport og underholdning synger en sang med 'forvrænget' stemme. Men ingen ved, hvem den pågældende er. På scenen i Los Angeles er stjernerne nemlig klædt ud som alt fra laserkaniner og enhjørninger til langbenede påfugle og sølvskinnende robotter.

I dommerpanalet sidder sanger Robin Thicke, skuespiller Ken Jeong (The Hangover), skuespiller Jenny McCarthy og Pussycat Dolls-leder Nicole Scherzinger. Og deres opgave er at vurdere de forklædte sangere. I hver udsendelse ryger deltageren med færrest point ud. Og i den forbindelse afsløres hans eller hendes identitet.

Ét styk maskeret football-stjerne. Foto: Fox

Efter det første afsnit er 'The Masked Singer' af en næsten samlet amerikansk anmelderskare blevet udnævnt til 'et af de værste realityprogrammer nogensinde'. Og udsendelsens 'star-power' blev bragt i tvivl, da den første 'afmaskerede' stjerne viste sig at være football-spilleren Antonio Brown, en mand, de færreste amerikanere kan identificere.

»Der er noget lækkert over den der flodhest – sving lige med hofterne«.

Sådan sagde dommer Jenny McCarthy efter en af premiereaftenens første sange. Og de sære seksuelle undertoner fortsatte, da dommer Nicole Scherzinger bemærkede, at enhjørningen var både 'slank' og 'smuk'.

En vært og tre dommere, Nick Cannon, Jenny McCarthy, Ken Jeong og Robin Thicke. Foto: LISA O'CONNOR - AFP

»Realitygenren er ved at fortære sig selv. Og 'The Masked Singer' er det perfekte symbol på det forfald,« skriver tv-anmelder Priscilla Frank i The Huffington Post.

Der er p.t. ingen planer om at lave en dansk version af 'The Masked Singer'