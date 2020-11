Torsdag aften var statsminister Mette Frederiksen gæst både i 'Go' aften live' på TV 2 og i 'Aftenshowet' på DR.

Det fik flere mediepersonligheder til at kritisere statsministerens medievalg – og indirekte også den journalistiske stil på programmerne.

Dagen derpå irriterer det Abdel Aziz Mahmoud, at mange på forhånd havde dømt interviewet.

»Det er ikke fair at anmelde noget, inden man har set det. De var forudindtagede, og det virker, som om de normalt er for fine til at se programmet, men ikke for fine til at mene noget om det,« siger Abdel Aziz Mahmoud, der som vært på 'Go' aften live' stod for interviewet på TV 2.

Siden coronakrisens start har statsministeren flere gange stillet op i de to talkshows, mens andre medier har haft svært ved at få en kommentar. Det fik Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, til tasterne på Twitter.

»Mette Frederiksen tager i aften turen rundt til alle de bløde, feelgood tv-sofaer i 'Go’ aften' og 'Aftenshowet'. Et klart udtryk for, at minkgate er ved at blive en stor belastning, som statsministeren vil forsøge at spinne sig ud af.«

Abdel Aziz Mahmoud har noteret sig, at også »Tom Jensen og Rasmus Jarlov havde ventet et blødt interview«.

Før programmet tweetede Abdel Aziz Mahmoud denne kommentar tilbage: »Jeg ser frem til at spørge hende, om hun bedst kan li’ Stryhn’s eller Hanegal leverpostej. Den bløde sofa står klar klokken 17.20 på TV 2.«

Jeg ser frem til at spørge hende, om hun bedst kan li’ Stryhn’s eller Hanegal leverpostej :)



Den bløde sofa står klar kl 17.20 på TV 2 https://t.co/RSGXpkxe6q — Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) November 12, 2020

Men modsat forventningerne blev statsministeren både på DR og TV 2 mødt af kritiske og vedholdende spørgsmål.

»Hvis statsministeren havde stillet op i alle andre medier i løbet af ugen, havde vi ikke lavet det samme interview. Vi forsøger altid at give seerne noget andet end det, de har fået. Men når hun ikke havde svaret de andre journalister, blev det vores opgave at forsøge at få de svar,« siger Abdel Aziz Mahmoud.

Under interviewet var arbejdsfordelingen som altid i 'Go’ aften live'-studiet, at seerne stiller spørgsmål, og værten beder om svar.

»Men vi vil også gerne have, at gæsterne gider komme igen,« siger tv-værten. Den del vender vi tilbage til.

Tv-vært Abdel Aziz Mahmoud interviewede torsdag statsministeren om mink-sagen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-vært Abdel Aziz Mahmoud interviewede torsdag statsministeren om mink-sagen. Foto: Søren Bidstrup

Hvis seerne sidder tilbage med en følelse af, at torsdagens interview var anderledes, end det de er vant til at se, er det rigtigt, siger Abdel Aziz Mahmoud.

For det er sjældent, at »gæsterne i studiet har så meget en sag«, som Mette Frederiksen havde i går.

»Jeg kan godt forstå, at folk tror, der var en dårlig stemning. Men aftalen var klar. Hun kom med et budskab, og jeg skulle have nogle svar. Jeg synes hverken, at Mette Frederiksen eller jeg brugte en bidsk retorik.«

Da Mette Frederiksen havde forladt den varme stol i livestudiet, kvitterede B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, for indsatsen:

Jeg synes, han var lige grov nok og afbrød flere gange TV2 seer på Instagram

»Hidtil har det været sådan, at vi som journalister har været henvist til to spørgsmål på pressemøderne, og så har Mette Frederiksen ellers kunnet møde op i behagelige omgivelser på 'Aftenshowet' og 'Go' aften live' og være mere eller mindre sikker på at kunne sige hvad som helst uden at blive udfordret. Den fest sluttede i aften.«

På Twitter skrev han:

»Ros til både 'Aftenshowet' og 'Go' aften live' for dejligt kontante statsminister-interviews.«

Mens de journalistiske kollegaer var glade, var seerne mere delte. Fra en bruger, der på Instagram kalder sig mormor_helene, lød det:

»Super godt, Abdel.«

Kirsteningejensen var enig: »Så sej Abdel,« skrev hun efterfulgt af en par klappende hænder. Mens en tredje bruger, Heidiirmgarn, kommenterede:

»Jeg synes, han var lige grov nok og afbrød flere gange.«

Abdel Aziz Mahmoud 37 år.

Vært på TV2’s Go’ aften Live.

Deltager i Mads & Monopolet.

Har tidligere været radiovært på programmet Shitstorm på P1 og på P3 Nyheder.

Og tv vært blandt andet på DR’s Aftenshowet, forbrugerprogrammet Basta på TV 2 og ungdomsprogrammet ‘Smæk for Skillingen’ på DR1.

Tilbage til spørgsmålet, om statsministeren også vælger de blødere talkshows, næste gang hun skal i medierne. Abdel Aziz Mahmoud er ikke i tvivl.

»Er Mette Frederiksen professionel, og det har jeg ikke grund til at tro, at hun ikke er, så kommer hun igen. Der var en god tone, da hun gik, og hun stillede også op til foto bagefter.«

Om sin egen præstation siger han:

»Jeg er perfektionist. Der var meget, jeg gerne ville have leveret bedre, men det var et live-interview, og jeg er stolt af vores redaktion.«