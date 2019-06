Abdel Aziz Mahmoud skifter efter sommerferien DR ud med TV 2.

Som B.T. tidligere kunne afsløre, forlader Natasja Crone sit job som nyhedsvært på TV 2 efter sommerferien for at blive vært på et aktualitetsprogram på samme kanal.

Her vil hun blive flankeret af Abdel Aziz Mahmoud, erfarer B.T.

TV 2 bliver en ny legeplads for tv- og radioværten, der primært har slået sine folder hos DR, siden han blev uddannet journalist i 2007, men program-genren er én, han kender særdeles godt.

I 2011 og 2012 var han nemlig vært og reporter på aktualitetsprogrammet Aftenshowet på DR1, inden han efter en kort smuttur til produktionsselskabet Nordisk Film og den kombinerede selvbiogafi og debatbog 'Hvor taler du flot dansk' vendte tilbage til DR for at blive vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1.

Herudover har han lavet portrætprogrammerne Adgang med Abdel, Familien fra Lærkevej, Helvedes homo - en muslim springer ud samt Abdel mellem fjender.

Kilder fortæller til B.T., at programmet vil blive sendt alle hverdagsaftener, hvor Go' Aften Danmark sendes i dag. Men B.T. erfarer samtidig, at man på TV 2 ikke har i sinde at lukke aktualitetsprogrammet, der for øjeblikket sendes fra Tivoli i København.

TV 2 har ikke ønsket at kommentere oplysningerne, og det er derfor ikke lykkedes B.T. at få opklaret, hvorvidt det nye program skal erstatte Go' Aften Danmark, eller om der blot er tale om en ændring af det 17 år gamle tv-program.

Natasja Crone bliver Abdel Aziz Mahmouds medvært på TV 2. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Natasja Crone bliver Abdel Aziz Mahmouds medvært på TV 2. Foto: Bax Lindhardt

Foruden Abdel Aziz Mahmoud vil nyhedsværten Natasja Crone blive vært på programmet.

Men ifølge B.T.s oplysninger bliver den populære nyhedsvært blot udlånt til programmet i et år, hvorefter hun skal tilbage og lave nyheder igen.

48-årige Natasja Crone har været nyhedsvært på TV 2 siden 2006, hvor hun blev ansat som en del af det oprindelige værtshold på den dengang spritnye nyhedskanal TV 2 News.

Men det bliver bestemt heller ikke første gang, Natasja Crone​ kommer til at stifte kendskab med den blødere del af mediebranchen.

I 2000 fik hun sit folkelige gennembrud som vært på Dansk Melodi Grand Prix efterfulgt at værtstjansen på Eurovision Song Contest, som blev afholdt i Danmark i 2001, samt flere sæsoner af talentshowet Stjerne for en Aften.

Sideløbende med sin tjans som nyhedsvært har hun desuden været vært ved flere royale begivenheder og blev så sent som under den nyligt overståede valgkamp hyldet på de sociale medier for sine evner som ordstyrer på den afsluttende partilederdebat på TV 2.

B.T. erfarer, at hun fortsætter med lignende royale og politiske opgaver sideløbende med sin nye værtstjans.

TV 2 Nyheder har allerede for nylig hyret tidligere Aftenshowet-vært Ditte Haue, og der bliver derfor ikke brug for en afløser, mens Natasja Crone er væk.